Латвія з 1 вересня заборонила імпорт товарів із росії та Білорусі

Латвія з 1 вересня заборонить імпорт широкого переліку промислових товарів із росії та Білорусі. Обмеження діятимуть і для продукції, яку намагатимуться ввезти через треті країни. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії.

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Зазначається, що нові правила уряд Латвії ухвалив у вівторок, 25 серпня. Сейм підтримав заборону на торгівлю низкою товарів із росією та Білоруссю ще наприкінці липня, а тепер уряд визначив дату набрання обмеженнями чинності.

Що заборонено

Обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку та готової продукції. Зокрема, до переліку увійшли:

друковані книги, газети та інша поліграфічна продукція;

одяг, взуття, головні убори та інші готові текстильні вироби;

іграшки, ігри та спортивне приладдя.

Обмеження поширюватимуться не лише на прямий імпорт із росії та Білорусі. Заборона також діятиме, якщо товари російського чи білоруського походження ввозитимуть через інші країни.

Уряд Латвії пояснює рішення інтересами національної безпеки. Влада також хоче скоротити доходи росії та Білорусі від експорту й обмежити потрапляння російських пропагандистських матеріалів до країни.