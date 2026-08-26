У середу, 26 серпня, середній курс долара додав 1 копійку в покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 2 копійки у купівлі та у продажу.
26 серпня 2026, 11:06
Готівковий курс валют 26 серпня: долар стабільний, євро дешевшає
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−44,91 грн. Євро купують за 51,75 грн, а продають за 52,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,80, євро — 52,00−52,18 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,58/44,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 52,01/52,03 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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