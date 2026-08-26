На росії катастрофічно падає «індекс щастя». У минулому місяці він знизився на 9 пунктів — до мінімуму 2011 року. Частка респондентів, які вважають себе однозначно «більш нещасливими», сягнула 9%, що також є своєрідним рекордом за весь час вимірювань. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

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На рівень нещастя росіян вплинули загальний стан у країні, людожерська політика уряду, війна проти України та місцеві негаразди. Водночас у російських урядовців трактування поняття «щастя» докорінно відрізняється від поглядів пересічних громадян рф.

Так, губернатор ненецького автономного округу ірина гехт на зустрічі з путіним із гордістю доповіла, що кожен десятий мешканець регіону пішов воювати на т. зв. «сво». Це, на думку чиновниці, свідчить про винятково патріотичні настрої населення арктичного регіону та бажання вмирати на чужині за «щасливе» існування своїх родин, «приправлене» кремлівськими забаганками. Округ став лідером за постачанням солдатів на війну проти України порівняно з іншими суб'єктами федерації.

Утім, чиновниця «забула похвалитися», що регіон традиційно пасе задніх у загальноросійських рейтингах якості життя (73 місце у 2025 році та 77 — у 2024-му).

За дослідженнями російських науковців, ненецькі чоловіки також перебувають у зоні ризику через високу смертність від зовнішніх причин: отруєння алкоголем, травмування в бійках, необережне поводження з вогнем тощо. Крім того, в регіоні є серйозні проблеми з робочими місцями.