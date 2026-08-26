Енергосервісні контракти можуть приносити інвестору 20−25% річних у гривні, а вдалий проєкт здатен окупитися приблизно за 4 роки.
26 серпня 2026, 9:44
25% річних на енергетиці? Що не так з ЕСКО-контрактами (відео)
На перший погляд — одна з найцікавіших моделей інвестицій в українську енергетику. Але чому тоді ЕСКО-контракти досі не стали масовими?
У новому випуску Олександр Бондаренко детально розбирає, як працює ЕСКО-модель, звідки береться дохід інвестора та які ризики можуть суттєво змінити всю математику проєкту.
Чому після завершення контракту інвестор має безкоштовно передати обладнання замовнику?
Як батарея вартістю близько $500 тис. може практично подвоїти бюджет проєкту?
Чому переговори з громадою можуть тривати місяцями, а проєкт — зірватися вже перед тендером?
Відповіді та реальна математика інвестицій — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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