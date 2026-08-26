25% річних на енергетиці? Що не так з ЕСКО-контрактами (відео)

Енергосервісні контракти можуть приносити інвестору 20−25% річних у гривні, а вдалий проєкт здатен окупитися приблизно за 4 роки.

На перший погляд — одна з найцікавіших моделей інвестицій в українську енергетику. Але чому тоді ЕСКО-контракти досі не стали масовими?

У новому випуску Олександр Бондаренко детально розбирає, як працює ЕСКО-модель, звідки береться дохід інвестора та які ризики можуть суттєво змінити всю математику проєкту.

Чому після завершення контракту інвестор має безкоштовно передати обладнання замовнику?

Як батарея вартістю близько $500 тис. може практично подвоїти бюджет проєкту?

Чому переговори з громадою можуть тривати місяцями, а проєкт — зірватися вже перед тендером?

Відповіді та реальна математика інвестицій — у новому випуску.