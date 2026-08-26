Coinbase заапустила токенізовані акції на блокчейні Base

Криптобіржа Coinbase запустила токенізовані акції на своєму блокчейні Base. Продукт доступний інвесторам за межами США і позиціонується як цифрова версія реальних цінних паперів. Про це пише Incrypted.

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Що відомо про нові активи

Нові активи — це токени стандарту B20, забезпечені реальними цінними паперами за курсом 1 до 1. Coinbase особливо наголосила, що інвестори в токенізовані акції отримують повні права на них.

Кастодіаном і, відповідно, брокером виступає Alpaca. Це компанія, яка перебуває під наглядом регулятора Abu Dhabi Global Market (ADGM).

На початковому етапі доступні такі позиції: Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Meta (META) і Alphabet (GOOGL). Купити токенізовані акції можуть лише акредитовані інвестори, однак критерії біржа не розкрила, так само як і перелік доступних юрисдикцій.

Купівля такої цифрової версії цінного папера дає змогу використовувати її в екосистемі Base, наприклад, як заставу. Також токенізовані акції можуть торгуватися в режимі 24/7 з будь-якої точки світу.

Інтерес до подібних продуктів лише зростає

Серед перших подібне проксі-рішення — токен, прив’язаний до цінного папера у кастодіана, — запропонувала біржа Kraken. Пізніше цей тренд набрав обертів. Так, наприклад, токенізовані акції торгуються на Binance і в мережі Robinhood Chain від однойменної компанії.

З початку 2026 року капіталізація цього зросла з $487,9 млн до майже $2 млрд на момент написання. Серед мереж домінують BNB Chain і Ethereum.