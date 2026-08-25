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25 серпня 2026, 19:12

Навіщо українські банки завозять золото, якщо майже не тримають його на рахунках

Українські банки активно завозять фізичне золото в злитках, але майже не накопичують його як власний актив. Про це свідчать дані, наведені економістом Андрієм Шевчишиним.

Українські банки активно завозять фізичне золото в злитках, але майже не накопичують його як власний актив.

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Станом на 1 липня на рахунках українських банків обліковувалося банківських металів лише на $5,9 млн, або 250,27 млн грн. Понад половина цієї суми припадала на державні банки — 138 млн грн. Ще 112,2 млн грн — на банки з українським капіталом. Банки з іноземним капіталом золота на рахунках не зберігали.

При цьому банки регулярно імпортують фізичне золото. За словами Шевчишина, воно потрібне переважно не для формування власних інвестиційних запасів, а для проведення операцій із населенням і бізнесом.

Скільки золота проходить через банки

За 2025 рік банки завезли 10,47 тис. тройських унцій золота. Із цього обсягу чистий продаж фізичного золота населенню становив 2,068 тис. тройських унцій, тоді як безпоставочні операції з населенням і бізнесом — 8,74 тис. тройських унцій.

За сім місяців 2026 року імпорт зріс до 7,073 тис. тройських унцій. Чистий викуп золота у населення становив близько 2 тройських унцій, а безпоставочний чистий продаж населенню та бізнесу — 6,678 тис. тройських унцій.

Ці цифри показують, що фізичне золото проходить через банківську систему переважно як інструмент для операцій клієнтів, а не як актив, який банки накопичують на власних балансах.

За розрахунками Шевчишина, з урахуванням наведених обсягів імпорту та операцій за сім місяців 2026 року, на рахунках банків могло залишитися близько 12,3 кг золота. Водночас загальна вартість банківських металів на рахунках становила $5,9 млн, оскільки цей показник охоплює не лише золото.

Економіст оцінює можливий масштаб такої обробки приблизно у 6,2−10,8 тонни на рік, або 200−350 тис. тройських унцій. Це означає, що основний рух золота в банківській системі може бути пов'язаний саме з обслуговуванням клієнтського попиту, а не зі створенням значних запасів металу самими банками.

Читайте також: Золото повернулося до зростання: ціна пробила важливий технічний рівень

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Sagittarius
Sagittarius
25 серпня 2026, 19:32
#
А що значить безпоставочний продаж? Рахунки населення у банківських металах? А фізичне золото залишається все одно у цих банках?
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0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 21:21
#
Знеособлений металевий рахунок: https://finance.ua/ua/saving/kak-pokupat-zoloto
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