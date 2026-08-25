Після закриття міжбанку у вівторок, 25 серпня, курс долара знизився на одну копійку у купівлі та на три копійки у продажу, євро подорожчав на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
25 серпня 2026, 18:09
Міжбанк закрився: долар впав, євро подорожчало
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Валютний ринок
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Відкриття 25 серпня
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Закриття 25 серпня
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Зміни
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44,59/44,64
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44,58/44,61
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1/3
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51,96/52,00
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52,03/52,05
|
7/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,44−44,91 грн. Євро купують за 51,77 грн, а продають за 52,42 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,89, євро — 52,05−52,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Стаття: курс долара знизився на 1 копійку
Оце падіння, так падіння