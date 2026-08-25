В Ощадбанку повідомили про часткове обмеження доступу до електронних сервісів через спрацювання систем безпеки.
25 серпня 2026, 15:10
В Ощадбанку стався збій: клієнти не можуть увійти до застосунку
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Що тимчасово не доступне:
- мобільний застосунок банку;
- сервіси для юридичних осіб.
У банку запевнили, що до 17:00 роботу систем мають повністю стабілізувати.
Джерело: Мінфін
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