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25 серпня 2026, 15:12

Понад 60 фіктивних компаній і криптовалюти: БЕБ викрило масштабну тіньову схему в агросекторі

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері.

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До схеми, за даними слідства, залучили понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через них представники реального сектору могли приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Частину отриманих коштів переводили в готівку, а частину конвертували в криптовалюту.

Як працювала схема

Аграрну продукцію, за версією слідства, купували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Надалі для продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими даними про його походження, вартість і характеристики.

У результаті продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її реалізації переводили у тіньовий обіг.

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За даними БЕБ, це робилося для приховування походження коштів та обходу фінансового моніторингу.

Правоохоронці зараз встановлюють повне коло підприємств та осіб, які могли бути залучені до схеми або користуватися послугами конвертаційного центру. Також слідство перевіряє рух коштів та їх походження.

Оперативний супровід забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває. БЕБ не повідомляє про підозру конкретним особам, тому твердження про їхню винуватість наразі не є встановленим фактом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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