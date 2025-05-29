В Україні існує понад 50 тисяч ФОПів, які залучені до протиправних схем — БЕБ

В Україні існує понад 50 тисяч ФОПів, які залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом. Про це повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

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За його словами, використання таких рахунків в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно.

Задля ефективної протидії таким можливим втратам бюджету у БЕБ пропонують спільно з ДПС та Фінмоном створити Центр протидії податковим правопорушенням.

«Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи», — зазначив Ткачук.