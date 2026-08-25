У вівторок, 25 серпня, середній курс долара додав 2 копійки в покупці та не змінився у продажу. Євро втратило 4 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу.
25 серпня 2026, 10:40
Курс валют 25 серпня: що відбувається з доларом та євро
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,48−44,94 грн. Євро купують за 51,79 грн, а продають за 52,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,72−44,83, євро — 52,05−52,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,59/44,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,96/52,00 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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