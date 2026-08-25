Електроенергія штовхає ціни вгору: промислова інфляція перевищила 42%

У липні 2026 року ціни виробників промислової продукції зросли на 3,0% порівняно з червнем. У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,5%. Про це повідомляє Держстат.

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У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,5%.

Яка причина зростання інфляції

Ключовою причиною зростання цін у липні стало подорожчання у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у цьому секторі ціни стрибнули на 6,4% за місяць.

Нагадаємо

Як повідомляв «Мінфін», в Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%.

«Мінфін» писав, що ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2026 року зросли на 40,2% у річному вимірі, тоді як у порівнянні з березнем зафіксовано зниження на 1,2%.