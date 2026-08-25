У липні 2026 року ціни виробників промислової продукції зросли на 3,0% порівняно з червнем. У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,5%. Про це повідомляє Держстат.
25 серпня 2026, 9:03
Електроенергія штовхає ціни вгору: промислова інфляція перевищила 42%
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
У річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,5%.
Яка причина зростання інфляції
Ключовою причиною зростання цін у липні стало подорожчання у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — у цьому секторі ціни стрибнули на 6,4% за місяць.
Нагадаємо
Як повідомляв «Мінфін», в Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%.
«Мінфін» писав, що ціни виробників промислової продукції в Україні у квітні 2026 року зросли на 40,2% у річному вимірі, тоді як у порівнянні з березнем зафіксовано зниження на 1,2%.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі