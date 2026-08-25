Європа закриває епоху дешевих «золотих віз» і підвищує пороги для інвесторів

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Що відомо

Одним із ключових рішень для ринку став вердикт Суду ЄС, який у квітні 2025 року визнав мальтійську програму інвестиційного громадянства такою, що суперечить праву Євросоюзу. Раніше від аналогічних схем відмовилися Кіпр і Болгарія.

Які країни закрили програми

Іспанія з 3 квітня 2025 року закрила Golden Visa, що дозволяла отримувати посвідку на проживання через купівлю нерухомості вартістю від 500 тис. євро.

Португалія ще у 2023 році вилучила нерухомість зі списку допустимих інвестицій, переорієнтувавши програму на фонди, наукові дослідження, культурну спадщину, створення компаній і робочих місць.

Греція зберегла Golden Visa, однак підвищила мінімальний поріг інвестицій у нерухомість до 800 тис. євро у найбільш популярних регіонах і до 400 тис. євро в інших частинах країни. Рівень 250 тис. євро залишився лише для окремих проєктів реконструкції та переобладнання об'єктів. У січні 2026 року кількість заявок на грецьку Golden Visa скоротилася на 63,5% порівняно із січнем попереднього року.

Засновник Experts Club Максим Уракін вважає, що інвестиційна міграція перетворилася з фінансового продукту на питання безпеки та довіри.

«Стратегія „купити об'єкт і отримати статус“ поступово відходить у минуле. На перший план виходять прозорість капіталу, репутація, податкова історія та реальний економічний внесок», — зазначив Уракін.

Очікується, що європейські країни й надалі скорочуватимуть роль нерухомості в міграційних програмах, віддаючи перевагу інвестиціям у фонди, технології, інфраструктуру та створення робочих місць.