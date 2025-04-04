Іспанія скасувала програму «золотих віз» для покупців житла від 500 тисяч євро

З 3 квітня 2025 року Іспанія офіційно скасувала програму «золотих віз», яка дозволяла іноземцям отримувати посвідку на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість на суму від 500 000 євро . Про це повідомляє Служба з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії.

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«Таким чином скасовуються пільги, які наразі передбачені у сфері житлової нерухомості, а також для інших видів інвестицій, припиняється видача віз на проживання для інвесторів в Іспанії», — йдеться у повідомленні.

Міністр житлового будівництва та містобудування Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що скасування цієї програми має позитивно вплинути на ринок нерухомості, зменшивши тиск на ціни та розширивши доступ до житла для іспанців.

Таким чином Іспанія приєдналася до групи європейських країн, таких як Ірландія та Португалія, які вже скасували програми «золотих віз» після того, як Європейська комісія видала відповідні рекомендації.

У 2022 році Європейський Союз закликав країни-члени скасувати схеми надання громадянства в обмін на інвестиції, наголошуючи на ризиках, пов'язаних з безпекою та відмиванням коштів.

Цей заклик став відповіддю на занепокоєння щодо потенційного зловживання такими програмами, які можуть дозволити злочинцям та корупціонерам отримати доступ до європейського громадянства та обійти перевірки безпеки.