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19 листопада 2024, 9:41

Греція змінить умови програми «Золота віза» з 1 січня 2025 року

Уряд Греції оголосив про майбутні зміни у програмі «Золота віза», яка надає посвідку на проживання іноземним інвесторам в обмін на фінансові вкладення. Про це пише Internationalinvestment.biz.

Уряд Греції оголосив про майбутні зміни у програмі «Золота віза», яка надає посвідку на проживання іноземним інвесторам в обмін на фінансові вкладення.
Фото: depositphotos

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Яка мета змін

Основна мета реформи — переорієнтувати інтерес інвесторів із нерухомості на більш продуктивні сфери, такі як стартапи та малий бізнес.

Крім інвестицій у нерухомість, програма тепер стимулюватиме вкладення в:

  • Стартапи: інвестори матимуть змогу вкладати кошти в інноваційні проєкти.
  • Компанії та бізнес: можлива купівля акцій чи часток у компаніях, але не більше 33% капіталу чи голосів.
  • Створення робочих місць: компанії, які отримали інвестиції через програму, повинні створити щонайменше два нових робочих місця протягом першого року. Рівень зайнятості повинен зберігатись протягом п'яти років після вкладення.

Читайте: Іспанія припинить видачу «Золотих віз» із січня 2025 року

Мінімальна сума інвестицій

Мінімальна сума інвестицій у нерухомість збільшена до 800 000 євро у ключових регіонах, що пов'язано із боротьбою з житловою кризою в країні. Попит на цей варіант програми в минулому спричинив зростання цін на житло, посиливши проблему доступності житла для місцевих жителів.

Скільки інвестували через програму

  • 2023 року іноземні інвестори вклали через програму 2,54 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 2022 року (1,3 млрд євро).
  • На 2023 рік подано 8516 заяв, з яких схвалено 1802.
  • 2024 року інвестиції через програму, як очікується, перевищать 3 млрд євро.

Читайте також: «Золота віза»: Греція підвищить поріг для інвестицій у нерухомість

Нагадаємо

Португалія повністю виключила інвестиції в нерухомість зі своєї програми «Золота віза» у 2023 році. Іспанія припинила прийом заяв на резидентство через інвестиції у нерухомість у 2024 році.

Інвестування у доходну нерухомість

За 14 днів ви навчитеся інвестувати в прибуткову нерухомість в умовах 2024 року, оцінюючи переваги та ризики кожного об'єкта, та розраховуючи прибутковість, щоб почати отримувати прибуток до 14% річних у валюті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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