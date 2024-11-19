Уряд Греції оголосив про майбутні зміни у програмі «Золота віза», яка надає посвідку на проживання іноземним інвесторам в обмін на фінансові вкладення. Про це пише Internationalinvestment.biz.
Греція змінить умови програми «Золота віза» з 1 січня 2025 року
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Яка мета змін
Основна мета реформи — переорієнтувати інтерес інвесторів із нерухомості на більш продуктивні сфери, такі як стартапи та малий бізнес.
Крім інвестицій у нерухомість, програма тепер стимулюватиме вкладення в:
- Стартапи: інвестори матимуть змогу вкладати кошти в інноваційні проєкти.
- Компанії та бізнес: можлива купівля акцій чи часток у компаніях, але не більше 33% капіталу чи голосів.
- Створення робочих місць: компанії, які отримали інвестиції через програму, повинні створити щонайменше два нових робочих місця протягом першого року. Рівень зайнятості повинен зберігатись протягом п'яти років після вкладення.
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Мінімальна сума інвестицій
Мінімальна сума інвестицій у нерухомість збільшена до 800 000 євро у ключових регіонах, що пов'язано із боротьбою з житловою кризою в країні. Попит на цей варіант програми в минулому спричинив зростання цін на житло, посиливши проблему доступності житла для місцевих жителів.
Скільки інвестували через програму
- 2023 року іноземні інвестори вклали через програму 2,54 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 2022 року (1,3 млрд євро).
- На 2023 рік подано 8516 заяв, з яких схвалено 1802.
- 2024 року інвестиції через програму, як очікується, перевищать 3 млрд євро.
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Нагадаємо
Португалія повністю виключила інвестиції в нерухомість зі своєї програми «Золота віза» у 2023 році. Іспанія припинила прийом заяв на резидентство через інвестиції у нерухомість у 2024 році.
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