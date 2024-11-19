Греція змінить умови програми «Золота віза» з 1 січня 2025 року

Уряд Греції оголосив про майбутні зміни у програмі «Золота віза», яка надає посвідку на проживання іноземним інвесторам в обмін на фінансові вкладення. Про це пише Internationalinvestment.biz.

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Яка мета змін

Основна мета реформи — переорієнтувати інтерес інвесторів із нерухомості на більш продуктивні сфери, такі як стартапи та малий бізнес.

Крім інвестицій у нерухомість, програма тепер стимулюватиме вкладення в:

Стартапи: інвестори матимуть змогу вкладати кошти в інноваційні проєкти.

Компанії та бізнес: можлива купівля акцій чи часток у компаніях, але не більше 33% капіталу чи голосів.

Створення робочих місць: компанії, які отримали інвестиції через програму, повинні створити щонайменше два нових робочих місця протягом першого року. Рівень зайнятості повинен зберігатись протягом п'яти років після вкладення.

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Мінімальна сума інвестицій

Мінімальна сума інвестицій у нерухомість збільшена до 800 000 євро у ключових регіонах, що пов'язано із боротьбою з житловою кризою в країні. Попит на цей варіант програми в минулому спричинив зростання цін на житло, посиливши проблему доступності житла для місцевих жителів.

Скільки інвестували через програму

2023 року іноземні інвестори вклали через програму 2,54 млрд євро, що майже вдвічі більше, ніж 2022 року (1,3 млрд євро).

На 2023 рік подано 8516 заяв, з яких схвалено 1802.

2024 року інвестиції через програму, як очікується, перевищать 3 млрд євро.

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Нагадаємо

Португалія повністю виключила інвестиції в нерухомість зі своєї програми «Золота віза» у 2023 році. Іспанія припинила прийом заяв на резидентство через інвестиції у нерухомість у 2024 році.