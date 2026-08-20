Український бізнес готують до нової звітності: що зміниться

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про запровадження в Україні звітності зі сталого розвитку. Про це повідомляє Урядовий портал. Документ, розроблений Міністерством фінансів, має наблизити українські правила бухгалтерського обліку до законодавства ЄС та виконати зобов'язання за Угодою про асоціацію.

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Які компанії звітуватимуть

Найбільша зміна — великі підприємства мають окремо розкривати, як їхня діяльність впливає на довкілля та суспільство. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо прав працівників і людини, управління та заходів проти корупції.

Звітність складатимуть за європейськими стандартами ESRS. Її включатимуть до звіту про управління та подаватимуть в електронному форматі. Перший звітний рік за новими правилами — 2028-й.

Обов'язок пропонують встановити для підприємств, які одночасно мають понад 1000 працівників і чистий оборот більш як 450 млн євро.

Законопроєкт також змінює межі для класифікації підприємств.

Нові показники такі:

мікропідприємства — активи до €450 тис., оборот до €900 тис.;

малі — активи до €5 млн, оборот до €10 млн;

середні — активи до €25 млн, оборот до €50 млн;

великі — активи понад €25 млн або оборот понад €50 млн.

Критерій за кількістю працівників залишається без змін.

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Що зміниться для держпідприємств

Державні унітарні підприємства та компанії, де державі належить понад 50% акцій або часток, мають перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Вони також складатимуть окремий звіт про управління.

Для бізнесу нові правила означатимуть більше вимог до розкриття інформації, але водночас наближатимуть українську звітність до європейської. Це має спростити порівняння українських компаній із закордонними для інвесторів і кредиторів.

Перехід до нових правил у 2028 році дає компаніям час підготувати системи збору необхідних даних та внутрішню звітність.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила класифікації українських підприємств. Тепер критерії визначення мікро-, малого та середнього бізнесу (МСП) повністю відповідатимуть стандартам Євросоюзу, що відкриває підприємцям прямий шлях до європейських грантів та інвестицій.

Законопроєкт запроваджує три ключові показники: кількість працівників, річний дохід та вартість активів