Нові правила ЄС щодо зарплат: що зміниться на ринку праці

ЄС ухвалює нові правила, щоб чоловіки та жінки на однакових посадах отримували рівну зарплату. Це надасть працівникам більше прав і суттєво змінить ринок праці в Європі, пише Ausnews.de.

Нові правила ЄС щодо зарплат

Жінки в Євросоюзі досі отримують за ту саму роботу в середньому на 11% менше, ніж чоловіки. А різниця в пенсіях ще помітніша — жінки отримують пенсію приблизно на 25% менше, ніж чоловіки.

Щоб це змінити, ЄС прийняв директиву про прозорість зарплат. За новими правилами роботодавці беруть на себе зобов'язання перед усіма, хто працює за трудовим договором — включаючи співробітників на неповній ставці та стажерів. А ось на фрілансерів і підрядників правила не поширюються.

Дотримуватися нових вимог повинні всі роботодавці в ЄС — і великі корпорації, і малий бізнес, і державний сектор, і приватні компанії. Але що все це означає для звичайних працівників на практиці?

За новими правилами роботодавці повинні зробити процес найму чесним і відкритим.

Що конкретно зміниться:

Назви та описи вакансій мають бути нейтральними — без прив'язки до статі. Під час розміщення вакансії або до співбесіди роботодавець зобов'язаний вказати початкову зарплату або хоча б діапазон зарплати.

Запитувати кандидатів про те, скільки вони заробляли на попередньому місці роботи, буде заборонено. Це зроблено для того, щоб минула дискримінація не переносилася за людиною на нове місце. Також роботодавці більше не зможуть забороняти співробітникам обговорювати свої зарплати один з одним — ні в договорі, ні усно.

Ті, хто вже працює, отримають право дізнатися, скільки в середньому отримують чоловіки та жінки на аналогічних посадах, а також за якими критеріями компанія визначає розмір зарплати та приймає рішення про підвищення.

Якщо працівник зіткнувся з дискримінацією в оплаті, він зможе вимагати компенсацію — причому не тільки за різницю в зарплаті, але й за недоотримані бонуси та пільги.

Важливе нововведення: директива вперше враховує так звану перехресну дискримінацію — коли людина стикається одразу з кількома формами нерівності. Наприклад, якщо жінка зазнає дискримінації одночасно через стать та інвалідність, або через етнічну приналежність та сексуальну орієнтацію.

Нові зобов’язання для роботодавців

Компанії будуть зобов'язані регулярно повідомляти державним органам, яка різниця в зарплатах існує між чоловіками та жінками на однакових посадах всередині компанії.

Ці вимоги почнуть діяти з 7 червня 2027 року, але по-різному залежно від розміру компанії. Великі компанії — від 250 співробітників — повинні будуть подавати такі звіти щороку. Менші компанії, від 150 до 249 осіб, — раз на три роки. Для компаній із кількістю співробітників від 100 до 149 обов’язок звітувати настане пізніше — з 7 червня 2031 року, також раз на три роки.

Правила стосуються й іноземних компаній. Якщо компанія зареєстрована за межами ЄС, але в будь-якій країні Євросоюзу в неї працює понад 100 осіб, вона теж зобов’язана дотримуватися цих вимог у цій країні.

Якщо звіт покаже, що розрив у зарплатах між чоловіками та жінками перевищує 5%, і компанія не може це пояснити об'єктивними причинами, їй доведеться розбиратися в ситуації спільно з представниками працівників — з’ясовувати, чому так відбувається, і пропонувати рішення.

Тим, хто проігнорує ці вимоги, загрожують штрафи та санкції.

Які країни вжили заходів?

Усі країни Євросоюзу повинні до 7 червня 2026 року перенести вимоги директиви у свої національні закони.

У деяких країнах — Австрії, Данії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії — вже є закони про рівну оплату праці. Але їх потрібно буде доопрацювати, щоб вони відповідали новим правилам ЄС. При цьому будь-яка країна може піти далі і запровадити у себе ще суворіші вимоги.

Як справи в окремих країнах? За даними юридичної фірми Addleshaw Goddard, ситуація така: Франція вже зараз зобов’язує компанії з понад 50 співробітниками звітувати про різницю в зарплатах чоловіків і жінок. Але за новими правилами показники оцінки зміняться. Відповідний закон мають ухвалити цього року, хоча діяти він почне лише з 2027 року.

Данія та Нідерланди теж планують розпочати впровадження директиви у 2027 році. Німеччина та Іспанія, найімовірніше, не вкладуться у строк. В Італії законопроект уже опубліковано, але поки що не ухвалено.

Окрема ситуація зі Швецією. Країна взагалі проголосувала проти директиви ще у 2023 році, заявивши, що вона не враховує шведську специфіку — там питання оплати праці традиційно вирішуються через колективні договори між профспілками та роботодавцями. Зараз Швеція хоче відкласти набрання чинності правилами та переглянути їх, щоб спростити.