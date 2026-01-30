«Гра за правилами ЄС: Кабмін уніфікував критерії малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами»

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила класифікації українських підприємств. Тепер критерії визначення мікро-, малого та середнього бізнесу (МСП) повністю відповідатимуть стандартам Євросоюзу, що відкриває підприємцям прямий шлях до європейських грантів та інвестицій. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нова класифікація

Законопроєкт запроваджує три ключові показники: кількість працівників, річний дохід та вартість активів. Пороги повністю відповідають стандартам ЄС:

Мікропідприємство — до 9 працівників включно, до 2 млн євро доходу або активів;

Мале підприємство — до 49 працівників, до 10 млн євро доходу або активів;

Середнє підприємство — до 249 працівників, до 50 млн євро доходу або до 43 млн євро активів.

Кінець «штучному дробленню»

Однією з ключових новацій є запровадження принципу сумування показників пов’язаних компаній. Це унеможливить схеми, коли великі корпорації штучно діляться на десятки дрібних фірм, щоб незаконно отримувати пільги та дешеві кредити, призначені для реального малого бізнесу.

Також підприємства, де державна частка перевищує 25%, втратять статус МСП після завершення воєнного стану (з передбаченим перехідним періодом).

Чому це важливо для бізнесу?

Реформа усуває бюрократичні бар'єри, через які українські компанії раніше не могли брати участь у програмах підтримки ЄС. Тепер вони отримають: