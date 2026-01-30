«Гра за правилами ЄС: Кабмін уніфікував критерії малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2026, 8:33

Гра за правилами ЄС: Кабмін уніфікував критерії малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила класифікації українських підприємств. Тепер критерії визначення мікро-, малого та середнього бізнесу (МСП) повністю відповідатимуть стандартам Євросоюзу, що відкриває підприємцям прямий шлях до європейських грантів та інвестицій. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Гра за правилами ЄС: Кабмін уніфікував критерії малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова класифікація

Законопроєкт запроваджує три ключові показники: кількість працівників, річний дохід та вартість активів. Пороги повністю відповідають стандартам ЄС:

  • Мікропідприємство — до 9 працівників включно, до 2 млн євро доходу або активів;
  • Мале підприємство — до 49 працівників, до 10 млн євро доходу або активів;
  • Середнє підприємство — до 249 працівників, до 50 млн євро доходу або до 43 млн євро активів.

Кінець «штучному дробленню»

Однією з ключових новацій є запровадження принципу сумування показників пов’язаних компаній. Це унеможливить схеми, коли великі корпорації штучно діляться на десятки дрібних фірм, щоб незаконно отримувати пільги та дешеві кредити, призначені для реального малого бізнесу.

Також підприємства, де державна частка перевищує 25%, втратять статус МСП після завершення воєнного стану (з передбаченим перехідним періодом).

Чому це важливо для бізнесу?

Реформа усуває бюрократичні бар'єри, через які українські компанії раніше не могли брати участь у програмах підтримки ЄС. Тепер вони отримають:

  • Автоматичне визнання статусу МСП у Європі: не потрібно окремо доводити свій статус партнерам з ЄС.
  • Доступ до ресурсів: гранти, пільгові кредити, гарантії та інноваційні проєкти Євросоюзу стають доступними для українців.
  • Рівні умови: державна підтримка в Україні (яка може зрости на 5−20 млрд грн на рік) тепер спрямовуватиметься виключно на цільову аудиторію, а не на великих гравців.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+37
Я. ..
Я. ..
30 січня 2026, 8:38
#
«Гра за правилами ЄС: Кабмін уніфікував критерії малого та середнього бізнесу з європейськими стандартами»

А в нас євпропейські:
— рівень інфляції
— рівень життя
— рівень корупції
— зарплати (фактичні, а не ті котрі на папері собі для звітності малюють нбу-шники
— дороги, котрі раз на 2−3 роки перероблюють
— медицина
— прозорість роботи державних органів
— закони
— судова система


Це все в нас європейське? Бо щось якось вони не з того почали ці «зміни»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами