У четвер, 20 серпня, за даними Мінфіну, середня ціна бензину А-95 в Україні не змінилася і становить 80,15 грн за літр. Дизельне пальне знизилося на 4 копійки і зараз становить 92,06 грн. за літр.
20 серпня 2026, 16:01
Ціни на АЗС 20 серпня: дизпаливо дешевшає, газ дорожчає
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Середні ціни на пальне 20 серпня становлять:
- бензин А-95 преміум — 83,71 грн/л, подешевшав на 1 копійку;
- бензин А-95 — 80,15 грн/л;
- бензин А-92 — 76,98 грн/л, подорожчав на 3 копійки;
- дизельне паливо — 92,06 грн/л, ціна впала на 4 копійки;
- автогаз — 43,74 грн/л, подорожчав на 6 копійок.
Які ціни на найбільших АЗС?
Найнижча з наведених мереж ціна бензину А-95 — на АЗС «Авантаж», де літр коштує 76,95 грн. Найдорожче його продають на Rodnik — за 85,40 грн/л та на SOCAR і Motto — за 83,40 грн/л.
Джерело: Мінфін
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