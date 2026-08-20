Торговельна марка в Україні та ЄС: як захистити бренд під час масштабування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2026, 15:15

Торговельна марка в Україні та ЄС: як захистити бренд під час масштабування

Бізнес може роками вкладати гроші в бренд, а під час виходу до ЄС з’ясувати, що його назву вже зареєстрував хтось інший. Українське свідоцтво за кордоном не діє, а помилка під час подання заявки може завершитися відмовою, ребрендингом і багаторічним судовим спором. Як захистити торговельну марку в Україні та ЄС і не втратити вкладення під час масштабування, пояснює Анатолій Сівоздрав, адвокат, керівник практики супроводу бізнесу GRACERS.

Бізнес може роками вкладати гроші в бренд, а під час виходу до ЄС з’ясувати, що його назву вже зареєстрував хтось інший.

Назва, логотип чи слоган часто є найціннішим активом бізнесу. Однак сама ідея бренду прав не дає: захист виникає тоді, коли позначення зареєстроване як торговельна марка. У разі виходу на ринок за межами України охорона бренду стає інструментом управління ризиками.

1. У чому різниця між реєстрацією торговельної марки в Україні та в ЄС (EUIPO)

В Україні торговельні марки реєструє Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ); його свідоцтво діє лише на території Україні. У Європейському Союзі (ЄС) заявки приймає Відомство ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO): одна реєстрація — торговельна марка ЄС (EUTM) — захищає бренд в усіх 27 країнах-членах.

Головна різниця полягає в охопленні: однією заявкою до EUIPO ви отримуєте єдине право, що діє в усьому ЄС, замість подачі 27 окремих національних заявок. Тому української реєстрації недостатньо для експорту — за кордоном вона не діє.

2. Чи захищає українська реєстрація бренд за кордоном і навпаки

Головне правило: охорона марки діє лише там, де її зареєстровано. Українське свідоцтво не захищає бренд у Польщі, а реєстрація в ЄС не діє в Україні.

От, наприклад: український виробник косметики виходить на ринок ЄС. Якщо марку там не зареєстровано, місцева компанія може першою зайняти назву — і ребрендитися доведеться вже українському бізнесу. Тому реєстрація потрібна в кожній новій юрисдикції.

3. Реєстрація в ЄС: покроково

  1. Попередня перевірка. Заявник перевіряє за базами EUIPO (eSearch plus, TMview), чи не зайнята назва схожою маркою в тих самих класах, щоб виявити конфлікти до оплати зборів.
  2. Вибір класів. Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Товари й послуги класифікують за Ніццькою системою. Від числа класів залежать обсяг охорони й вартість.
  3. Підготовка заявки. Заявник готує зображення марки та точний перелік товарів і послуг, що визначають межі захисту.
  4. Подання до EUIPO. Заявник подає заявку онлайн; із моменту подання фіксується дата пріоритету -визначає, хто звернувся за охороною першим.
  5. Експертиза. EUIPO перевіряє дотримання формальних вимог та розрізняльну здатність позначення.
  6. Публікація. EUIPO оприлюднює відомості про заявлену торговельну марку в бюлетені, щоб із нею могли ознайомитися інші учасники ринку.
  7. Заперечення. Протягом 3-х місяців від публікації власники раніших прав можуть подати заперечення, якщо вважають заявлену торговельну марку схожою на свою.
  8. Реєстрація. Якщо заперечень немає або їх відхилено, EUIPO видає свідоцтво на 10 років з необмеженим поновленням.

4. Вартість і строки реєстрації: реалістичні очікування

Офіційний збір EUIPO за онлайн-заявку — 850 євро за перший клас, 50 євро за другий і по 150 євро за кожен наступний. В Україні збори нижчі й залежать від кількості класів, кольору та форми подання: базова електронна заявка на чорно-білу марку в одному класі коштує 3 000 грн (паперова — 4 000 грн, кольорова — 3 750 грн), кожен наступний клас додає приблизно стільки ж; окремо сплачується мито за видачу свідоцтва. Розміри встановлює постанова Кабінету Міністрів України, тож суми варто звіряти перед поданням заявки.

Бюджет збільшують додаткові класи, кольорове виконання та запити експертизи. В Україні реєстрація триває в межах 18−24 місяців (прискорену процедуру тимчасово скасовано наприкінці 2022 року), у ЄС — 4−6 місяців. Остаточна вартість залежить від конкретної ситуації.

5. Що робити, якщо бренд вже зайнятий в ЄС іншою компанією

Ситуація не безвихідна. Найпростіший шлях — ребрендинг або часткова зміна позначення. Інколи можливе співіснування: якщо товари чи ринки відрізняються, дві схожі марки існують паралельно. Інший варіант — переговори: власник може передати права чи дати згоду на реєстрацію. Нарешті, варто перевірити, чи чужі права чинні: невживане позначення інколи можна оскаржити й скасувати.

Який шлях обрати, підкаже юридичний аналіз. Головне — перевірити бренд до масштабування, інакше витрати на просування пропадуть.

6. Моніторинг і захист бренду: як відстежувати порушення і реагувати

Реєстрація — не фінал, а початок роботи з брендом. Конкуренти можуть подавати схожі заявки, тож варто відстежувати нові позначення в реєстрах і вчасно подавати заперечення.

Якщо порушення сталося, є кілька інструментів: досудова вимога, позов до суду, зупинення контрафакту на митниці та видалення підробок на маркетплейсах. Що раніше виявлено порушення, то простіше його зупинити.

7. Типові помилки при реєстрації, що коштують місяців і грошей

Більшість проблем виникає не через складність закону, а через поспіх на старті. Ось помилки, які трапляються найчастіше.

Подача заявки без попереднього пошуку. Якщо в реєстрі вже є схожа марка, буде відмова: збори не повернуть, а час втрачено.

Неправильний вибір класів. Охорона діє лише на заявлені класи: помилка лишає без захисту ті товари, якими ви реально торгуєте, і конкурент зможе зайняти назву у «вашому» класі.

Описові позначення. Назви, що просто описують продукт (як-от «Смачний хліб»), не реєструють: вони не мають розрізняльної здатності.

Заявка без стратегії. Реєстрація «аби була», без розуміння ключових ринків і продуктів, дає охорону, що не покриває реальні напрями розвитку бізнесу.

Економія на юридичній перевірці. Спроба все зробити самостійно заради економії нерідко коштує дорожче: відмова означає нові збори й втрачений час.

Вихід за кордон без міжнародної охорони. Зареєструвавши марку лише в Україні, бізнес лишає бренд беззахисним там, де він найцінніший і де його найлегше втратити.

Далі — кілька історій, які показують, у що ці помилки обходяться на практиці.

Мережа «Галя Балувана» відкрила перший магазин заморожених напівфабрикатів у 2018 році, не перевіривши реєстр: схожа назва «Балувана Галя» була зареєстрована ще у 2007, а вареничну під нею відкрили в Чернігові у 2011. Коли у 2020 році мережа подала власну заявку, Укрпатент відмовив через схожість позначень, і зареєструватися вдалося лише за нотаріальною згодою власника ранішої марки — з умовою: 30-й клас, тобто заморожені напівфабрикати, і без 43-го, тобто без громадського харчування. До 2025 року мережа виросла приблизно до тисячі магазинів, здебільшого франчайзингових, і власник ранішої марки заявив вимоги на 2 млн грн до самої мережі та по 290 тис. грн до окремих франчайзі, стверджуючи, що межу порушено. Наразі ці вимоги судом по суті не вирішо, тож конфлікт лишається відкритим і його наслідки лягають не лише на засновників, а й на кожного підприємця, який купив франшизу. Перевірка реєстру перед відкриттям першого магазину коштувала б кілька тисяч гривень.

Найпереконливішим прикладом того, що описові назви не реєструють, є справа OpenAI. Компанія подала заявку на словесний знак OPENAI у 2023 році, але EUIPO відмовило, а 15.07.2026 року Загальний суд ЄС у справі T-555/25 підтвердив цю відмову. Суд визнав, що для англомовного споживача поєднання «open» і «AI» описує сам продукт — відкритий штучний інтелект — і не вказує на конкретного виробника. Компанія зберегла охорону логотипа як зображувального знака, але прав на саме слово не отримала. Роком раніше, у жовтні 2025 року, EUIPO з тих самих підстав визнало недійсними знаки GPT, GPT-3 і GPT-4. Тобто навіть бренд, який знають сотні мільйонів людей, не отримує монополії на слова, що описують його продукт.

Юридична перевірка потрібна не лише щоб зʼясувати, чи вільна назва, а й щоб зрозуміти, чи можна її взагалі привласнити. «Фармак» і «Дарниця» судяться за «Корвалол» із 2004 року. У 2011 суд відмовив обом компаніям у скасуванні реєстрації конкурента — тож обидві дістали право користуватися назвою. У 2017 «Фармак» домігся визнання своєї марки добре відомою, а 18.01.2023 року Верховний Суд цей статус скасував за скаргою «Дарниці». Разом — близько 20 років процесів навколо позначення, що походить із радянського періоду й випускалося десятками заводів, тобто не належало нікому. Аналіз на старті показав би, що така назва не дасть монополії, скільки б у неї не вкладали.

Ребрендинг, на який бізнес погоджується як на тимчасовий компроміс, легко стає постійним. На початку 1970-х, виходячи на австралійський ринок, Burger King виявив, що назву ще у 1962 році зареєстрував незалежний підприємець з Аделаїди — до корпорації він не мав жодного стосунку, просто був першим. Викупити марку не вдалося, тож франчайзі обрав інше позначення зі списку вже зареєстрованих марок материнської компанії — Hungry Jackʼs. Це єдиний випадок в історії корпорації, коли їй довелося змінити назву при виході на ринок. Коли у 1996 році стара реєстрація втратила чинність, корпорація спробувала повернутися під власним імʼям, але програла спір із франчайзі й у 2002 році згорнула власні заклади в країні. Сьогодні в Австралії працює понад 400 ресторанів Hungry Jackʼs: юридична перешкода зникла, але ринок уже належав іншому бренду.

8. Реєстрація домену і торговельної марки: як вони співвідносяться

Домен і марка — різні речі. Домен закріплює адресу сайту, але не дає прав на назву бренду, а марка захищає позначення, проте не резервує домен. Вони не замінюють, а доповнюють одне одного.

Українська особливість: коротке імʼя в домені .UA (наприклад, brand.ua) дадуть зареєструвати лише власнику торговельної марки на цю назву. Тому бізнесу варто мати і марку, і домен.

До прикладу, у 1994 році підприємець Узі Ніссан зареєстрував домени nissan.com і nissan.net для свого комп’ютерного бізнесу Nissan Computer, названого за власним прізвищем. На той момент автовиробник не виявляв до цих адрес жодного інтересу. Ситуація змінилася наприкінці 1990-х: у грудні 1999 року Nissan Motor подала позов на 10 млн доларів, звинувативши підприємця в кіберсквотингу, порушенні та розмиванні торговельної марки.

Процес тривав близько восьми років. За словами Узі Ніссана, захист коштував йому та його родині близько 3 млн доларів і завдав відчутної шкоди основному бізнесу, бо забирав час і супроводжувався негативним розголосом. Автовиробник програв: домен залишився у власника, і Nissan Motor досі використовує адресу nissanusa.com.

Отже, реєстрація торговельної марки — це передусім спосіб керувати ризиками. Зареєстрована марка стає активом: її можна ліцензувати, продати, врахувати при залученні інвестицій і вимагати припинення, якщо хтось використає вашу назву.

На практиці порядок дій простий: визначте ринки, на яких працюватимете, перевірте позначення, оберіть класи й зареєструйте марку там, де продаєте, а потім стежте за порушеннями. Це дешевше за ребрендинг за кордоном чи спір із тим, хто зареєстрував назву раніше. Для бізнесу, що масштабується, реєстрація марки — не витрата, а захист вкладень у бренд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами