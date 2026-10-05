monobank може ввести комісію 0,5% за перекази: кого це стосується

Клієнтам monobank може доведеться платити за перекази на картки Mastercard інших банків: у тарифах уже прописали комісію 0,5%. Водночас співзасновник банку Олег Гороховський запевнив , що остаточного рішення про її запровадження поки немає.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Клієнтам monobank, можливо, доведеться платити за перекази власних коштів на картки Mastercard інших банків. У тарифах уже прописана комісія 0,5%, однак банк поки не підтверджує її остаточне запровадження.

Згідно з опублікованими тарифами, за переказ власних коштів із monobank на картку іншого банку Mastercard передбачена комісія 0,5%. Водночас перекази на картки інших банків Visa залишаються без комісії.

Нові умови, згідно з тарифами, мали б почати діяти 18 жовтня 2026 року. Однак ця дата вже не є актуальною.

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив у Threads, що остаточного рішення щодо комісії поки немає. За його словами, навіть якщо банк її запровадить, 18 жовтня вона точно не почне діяти.

Інші тарифи на перекази залишаються без змін. За перекази на картки NovaPay клієнти сплачують 0,9%, а за перекази за рахунок кредитних коштів — 4%.

Йдеться саме про перекази на картки інших банків. Звичайні розрахунки карткою в магазинах та інтернеті ця можлива зміна не стосується.

monobank уже перевів клієнтів на Visa

Можлива зміна стосується Mastercard, тоді як monobank раніше вже скоротив використання цієї платіжної системи серед клієнтів масового сегмента.

Наприкінці 2024 року банк відмовився від масового випуску карток Mastercard і перевів клієнтів на Visa. Чинні картки Mastercard також перевипускали.

Тому наразі комісію 0,5% не можна назвати остаточно запровадженою. Вона вже зазначена в тарифах, але рішення банку ще може змінитися.