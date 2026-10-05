Які нові авто українці купували найчастіше у вересні: топ-10 моделей

У вересні 2026 року в Україні було реалізовано 4881 новий легковий автомобіль. За даними «Укравтопрому», найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV4 — українці придбали 340 таких авто.

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На другому місці опинився Renault Duster із результатом 329 авто, а трійку лідерів замкнула Skoda Kodiaq — 184 авто.

Топ-10 найпопулярніших моделей вересня

Toyota RAV4 — 340 авто; Renault Duster — 329; Skoda Kodiaq — 184; Hyundai Tucson — 165; BYD Sea Lion 06 — 145; Volkswagen Touareg — 140; Toyota Camry — 137; Toyota Land Cruiser Prado — 119; Skoda Octavia — 111; Mazda CX-5 — 108.

Toyota представлена одразу трьома моделями

Найбільше представництво у першій десятці має Toyota — до рейтингу увійшли RAV4, Camry та Land Cruiser Prado.

Також по дві моделі у топ-10 мають Skoda — Kodiaq та Octavia.

Водночас п’яте місце посів BYD Sea Lion 06, що свідчить про помітну присутність китайського бренду серед найпопулярніших нових авто місяця.