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5 жовтня 2026, 10:41

Які нові авто українці купували найчастіше у вересні: топ-10 моделей

У вересні 2026 року в Україні було реалізовано 4881 новий легковий автомобіль. За даними «Укравтопрому», найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV4 — українці придбали 340 таких авто.

У вересні 2026 року в Україні було реалізовано 4881 новий легковий автомобіль.
Найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV4 — українці придбали 340 таких авто.
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На другому місці опинився Renault Duster із результатом 329 авто, а трійку лідерів замкнула Skoda Kodiaq — 184 авто.

Топ-10 найпопулярніших моделей вересня

  1. Toyota RAV4 — 340 авто;
  2. Renault Duster — 329;
  3. Skoda Kodiaq — 184;
  4. Hyundai Tucson — 165;
  5. BYD Sea Lion 06 — 145;
  6. Volkswagen Touareg — 140;
  7. Toyota Camry — 137;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 119;
  9. Skoda Octavia — 111;
  10. Mazda CX-5 — 108.

Toyota представлена одразу трьома моделями

Найбільше представництво у першій десятці має Toyota — до рейтингу увійшли RAV4, Camry та Land Cruiser Prado.

Також по дві моделі у топ-10 мають Skoda — Kodiaq та Octavia.

Водночас п’яте місце посів BYD Sea Lion 06, що свідчить про помітну присутність китайського бренду серед найпопулярніших нових авто місяця.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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