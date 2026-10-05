У вересні 2026 року в Україні було реалізовано 4881 новий легковий автомобіль. За даними «Укравтопрому», найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV4 — українці придбали 340 таких авто.
5 жовтня 2026, 10:41
Які нові авто українці купували найчастіше у вересні: топ-10 моделей
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На другому місці опинився Renault Duster із результатом 329 авто, а трійку лідерів замкнула Skoda Kodiaq — 184 авто.
Топ-10 найпопулярніших моделей вересня
- Toyota RAV4 — 340 авто;
- Renault Duster — 329;
- Skoda Kodiaq — 184;
- Hyundai Tucson — 165;
- BYD Sea Lion 06 — 145;
- Volkswagen Touareg — 140;
- Toyota Camry — 137;
- Toyota Land Cruiser Prado — 119;
- Skoda Octavia — 111;
- Mazda CX-5 — 108.
Toyota представлена одразу трьома моделями
Найбільше представництво у першій десятці має Toyota — до рейтингу увійшли RAV4, Camry та Land Cruiser Prado.
Також по дві моделі у топ-10 мають Skoda — Kodiaq та Octavia.
Водночас п’яте місце посів BYD Sea Lion 06, що свідчить про помітну присутність китайського бренду серед найпопулярніших нових авто місяця.
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Джерело: Мінфін
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