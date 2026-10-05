З 5 до 9 жовтня Укрзалізниця призначила 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express між правим і лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами. Про це компанія повідомила у Telegram.
У Києві збільшують кількість рейсів City Express: додадуть ще 18 між лівим та правим берегом
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Як курсуватимуть додаткові поїзди
Додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі у години найбільшого навантаження: з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 21:00. Вони також зупинятимуться на станції Березняки.
На Видубичах посадка та висадка відбуватимуться на третій колії, на Дарниці — на першій або другій.
Крім додаткових шатлів, для поїздок між берегами можна скористатися приміськими та регіональними поїздами до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа й Славутича. Вони зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські поїзди — також на Березняках.
За даними Укрзалізниці, разом із регулярними рейсами Kyiv City Express у години пік між берегами курсуватиме до шести поїздів.
Передісторія
Упродовж 1−2 жовтня росія кілька разів атакувала дронами Південний міст у Києві, після чого рух ним обмежували. 3−4 жовтня РФ вдарила по Північному мосту.
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