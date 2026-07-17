Герус звертається до МВФ та ЄС через підозрілий аукціон «Енергоатому»

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив про зловживання під час останнього аукціону з продажу електроенергії, проведеного компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго». За оцінками депутата, маніпуляції з лотами могли коштувати державному бюджету близько 50 мільйонів гривень недоотриманого прибутку лише за один тиждень постачання. Опис ситуації та заклик до міжнародних партнерів розслідувати цей інцидент оприлюднило видання Дзеркало тижня .

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Хронологія та механіка ймовірної маніпуляції

Згідно з даними розслідування, торги 14 липня, на яких продавався ресурс на найближчі два місяці, проходили за нетиповим сценарієм. Після стабільного старту торгів відбулося різке укрупнення лотів, що призвело до цінового обвалу.

На думку Геруса, схему можна описати такими етапами:

Напередодні аукціону трейдери могли штучно знизити попит на ринку «на добу наперед», що призвело до обвалу цінового індикатора на 39%. Під час самих торгів «Енергоатом» продав частину ресурсу за ціною 4205−4300 грн, що на 11−25% нижче, ніж на попередніх аукціонах. Різниця між ціною для обраних покупців великого лота та ринковою ціною, за якою купували решту обсягів (4900 грн), становила близько 15%. Завдяки укрупненню лотів, трейдери змогли забрати значний обсяг електроенергії зі знижкою, тоді як державна компанія фактично переклала прибутки у кишені приватних посередників.

Герус проводить паралелі з довоєнними практиками, коли великі лоти електроенергії часто відходили структурам, пов'язаним із групою «Приват». Депутат підкреслює, що подібна поведінка є викликом не лише для українського ринку, а й для міжнародних донорів, які надають Україні значну фінансову допомогу. Саме тому він публічно звернувся до МВФ, Єврокомісії, ЄБРР та G7 із вимогою надати оцінку: чи відповідають такі дії європейським ринковим практикам.

Наразі прогнозується, що найближчими днями ціни на ринку повернуться до рівня понад 5000 грн за МВт-год. Це дозволить експертам точніше підрахувати фінансові втрати «Енергоатому», який вже не вперше стає об'єктом критики щодо ефективності реалізації власного ресурсу.

Питання залишається відкритим: чи є цей інцидент випадковістю, чи спланованою схемою вимивання державних коштів у період, коли енергетичний сектор критично потребує інвестицій у відновлення.

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