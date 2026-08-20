Європа ризикує отримати рекордні комунальні рахунки взимку: що відбувається з газом

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Європа конкурує з Азією за СПГ

Однією з причин подорожчання стала ситуація на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. Через цей маршрут проходить значна частина світових потоків скрапленого природного газу.

На тлі перебоїв із постачанням азійські імпортери почали активніше скуповувати доступні партії СПГ, конкуруючи за них із європейськими покупцями. Вони готові платити більше, що підвищує вартість ресурсу для європейського ринку.

Для споживачів це означає ризик нового зростання тарифів. У Великій Британії з жовтня очікують підвищення рахунків за комунальні послуги до максимального рівня за три роки. Дорожчий газ також може збільшити витрати підприємств і посилити інфляційний тиск.

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Європейські країни частково компенсують залежність від газу швидким розвитком сонячної та іншої відновлюваної генерації. Проте її виробіток залежить від погодних умов, а енергомережі не завжди встигають адаптуватися до коливань виробництва.

За оцінками аналітиків Bloomberg, нинішня ситуація не обов'язково призведе до фізичного дефіциту газу взимку. Проте країнам доведеться витрачати більше коштів, щоб забезпечити необхідні обсяги палива перед початком опалювального сезону. Це створює для урядів складний вибір: компенсувати частину витрат населення бюджетними коштами або допустити подальше зростання рахунків.

Запаси залишаються проблемою

Як раніше писав «Мінфін», на початку серпня європейські газові сховища були заповнені менш ніж на 58%. Це приблизно на 12 відсоткових пунктів нижче, ніж роком раніше, і найнижчий показник для цього періоду з початку ведення статистики у 2011 році.

Саме тому нинішня конкуренція з азійськими покупцями за СПГ може мати для Європи значно більший вплив на ціну енергії, ніж у попередні роки.