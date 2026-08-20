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20 серпня 2026, 13:04

Європа ризикує отримати рекордні комунальні рахунки взимку: що відбувається з газом

Європейські споживачі, скоріш за все, зіткнуться з новим зростанням витрат на енергію напередодні опалювального сезону. Ціни на газ вже зараз більш ніж удвічі вищі, ніж рік тому, а електроенергія в Німеччині подорожчала на 50%. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські споживачі, скоріш за все, зіткнуться з новим зростанням витрат на енергію напередодні опалювального сезону.

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Європа конкурує з Азією за СПГ

Однією з причин подорожчання стала ситуація на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. Через цей маршрут проходить значна частина світових потоків скрапленого природного газу.

На тлі перебоїв із постачанням азійські імпортери почали активніше скуповувати доступні партії СПГ, конкуруючи за них із європейськими покупцями. Вони готові платити більше, що підвищує вартість ресурсу для європейського ринку.

Для споживачів це означає ризик нового зростання тарифів. У Великій Британії з жовтня очікують підвищення рахунків за комунальні послуги до максимального рівня за три роки. Дорожчий газ також може збільшити витрати підприємств і посилити інфляційний тиск.

Читайте також: Імпорт російського СПГ в Європу зріс на 18% попри санкційну політику

Європейські країни частково компенсують залежність від газу швидким розвитком сонячної та іншої відновлюваної генерації. Проте її виробіток залежить від погодних умов, а енергомережі не завжди встигають адаптуватися до коливань виробництва.

За оцінками аналітиків Bloomberg, нинішня ситуація не обов'язково призведе до фізичного дефіциту газу взимку. Проте країнам доведеться витрачати більше коштів, щоб забезпечити необхідні обсяги палива перед початком опалювального сезону. Це створює для урядів складний вибір: компенсувати частину витрат населення бюджетними коштами або допустити подальше зростання рахунків.

Запаси залишаються проблемою

Як раніше писав «Мінфін», на початку серпня європейські газові сховища були заповнені менш ніж на 58%. Це приблизно на 12 відсоткових пунктів нижче, ніж роком раніше, і найнижчий показник для цього періоду з початку ведення статистики у 2011 році.

Саме тому нинішня конкуренція з азійськими покупцями за СПГ може мати для Європи значно більший вплив на ціну енергії, ніж у попередні роки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 серпня 2026, 14:41
#
Отличный повод для европейцев задуматься — за кого голосовать на следующих выборах.
+
+13
TAN72
TAN72
20 серпня 2026, 15:27
#
Переживают за кого угодно, только не за свой народ
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