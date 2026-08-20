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20 серпня 2026, 12:15

Укрзалізниця запустила нову функцію в застосунку: тепер видно пасажирів із тваринами

Укрзалізниця додала нову корисну опцію у свій мобільний застосунок. Тепер ви можете одразу бачити пасажирів із улюбленцями завдяки спеціальним позначкам. Про це йдеться у повідомленні УЗ.

Укрзалізниця додала нову корисну опцію у свій мобільний застосунок.

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Як працює нова функція

Цей маркер має вигляд невеликої іконки лапки. Цю лапку видно безпосередньо на плані вагона при пошуку вільних місць. Тож люди заздалегідь розуміють, чи їхатиме поруч чийсь улюбленець.

За бажанням пасажири можуть цілеспрямовано обрати місце поруч із собакою чи котом. У компанії підтвердили запуск цієї новинки. Як повідомили в, функцію розробили на прохання самих клієнтів.

Для відображення іконки лапки пасажир має правильно оформити свій проїзд. Під час купівлі квитка онлайн просто додайте квитанцію на тварину. Після цього алгоритм застосунку автоматично врахує цю інформацію. Після оплати система закріплює відповідний символ за обраним місцем на загальній схемі.

Наразі функція доступна не на всіх напрямках. Деякі пасажири повідомляють у соціальній мережі Threads про відсутність іконки. Один із користувачів оформив квиток на 25 серпня для себе та свого французького бульдога. Проте позначка біля його місця у застосунку так і не з'явилася. Офіційних роз'яснень від Укрзалізниці щодо переліку маршрутів з новою функцією поки немає.

Як правильно перевозити тварин у потягах

Мандрівки з домашніми улюбленцями мають певні правила. Квиток для тварини оплачується окремо. Ціна такого проїзного рахується як за 20 кілограмів звичайної поклажі.

Також перед поїздкою обов'язково перевірте такі вимоги:

  • Надати провіднику ветеринарний документ встановленого зразка.
  • Маленькі коти, собаки чи птахи мають подорожувати у спеціальній сумці або боксі.
  • Дно такої переноски має бути надійним і не пропускати вологу.
  • Собаки висотою понад 45 сантиметрів у холці потребують наявності повідця та намордника.
  • Для проїзду великого собаки у купейному вагоні власник зобов'язаний викупити всі вільні місця.
  • Службові собаки військовослужбовців/силових структур та собаки-поводирі мають право на безкоштовний проїзд без викупу купе.

У приміських поїздах невеликих котів та собак дозволяється тримати на руках. Також їх можна ставити у переносці під пасажирським сидінням. Власник тварини несе повну відповідальність за дотримання санітарних норм та тиші у вагоні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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