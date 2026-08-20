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20 серпня 2026, 11:34

Зарплати в агросекторі зросли майже на 48%: кому платять найбільше

В українському агросекторі цього року помітно побільшало високооплачуваних вакансій. Найбільше роботодавці готові платити за професії, де потрібні практичні навички та досвід, а сезонним працівникам у деяких випадках пропонують значно більше, ніж торік. Про це йдеться в даних OLX Робота.

В українському агросекторі цього року помітно побільшало високооплачуваних вакансій.

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Які зарплати в агросекторі

Медіанна зарплата у категорії «Сільське/лісове господарство й агробізнес» у липні 2026 року становила 32 500 гривень. За рік вона зросла майже на 48% — у липні 2025 року показник був на рівні 22 000 гривень.

Хто отримує найбільше

Найбільше серед окремих професій можуть заробляти комбайнери — їхня медіанна зарплата становить 60 000 гривень.

Також роботодавці пропонують:

  • лісникам — 48 750 гривень;
  • сезонним працівникам і збирачам ягід — 37 500 гривень;
  • трактористам — 36 250 гривень;
  • пилорамникам та розпилювальникам — 33 750 гривень;
  • агрономам — 31 500 гривень;
  • садівникам і механізаторам — близько 30 000 гривень;
  • робітникам та різноробочим — 23 500 гривень;
  • фермерам — 21 500 гривень.

Як змінилися заробітні плати за рік

Найпомітніше за рік змінилася оплата праці сезонних працівників та збирачів ягід. Якщо у 2025 році медіанна зарплата в цій категорії становила 12 125 гривень, то у 2026-му вона зросла до 37 500 гривень — більш ніж утричі.

Медіанна зарплата пилорамників та розпилювальників збільшилася з 12 500 до 33 750 гривень — майже у 2,7 раза.

Трактористам у липні 2026 року пропонували в середньому 36 250 гривень проти 25 000 гривень роком раніше. Це на 45% більше.

Зарплата різноробочих за рік зросла приблизно на 18% — із 20 000 до 23 500 гривень, а лісників — на 15%, до 48 750 гривень.

За даними OLX, найбільш відчутне зростання оплати відбулося у сезонних та робітничих професіях. Це пов'язано з потребою роботодавців залучати працівників у певні періоди року та закривати вакансії, які потребують конкретних практичних навичок.

Де найбільше шукають працівників

Найбільше актуальних вакансій у сфері сільського та лісового господарства серед проаналізованих регіонів зафіксували у Київській області — 75.

У Дніпропетровській та Полтавській областях було по 33 вакансії, в Одеській — 29, у Житомирській — 21.

Ще вакансії були представлені у таких областях:

  • Чернігівська — 17;
  • Сумська — 16;
  • Черкаська — 14;
  • Харківська — 12.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zephyr
zephyr
20 серпня 2026, 13:55
#
Никогда не спрашивайте, что случилось с предыдущими трактористами и комбайнерами.
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