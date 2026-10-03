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3 жовтня 2026, 10:00

FinRetail 2026 пройде у оновленому форматі: що змінилося

Формат конференції FinRetail 2026 змінено. Тепер івент відбудеться виключно онлайн, задля безпеки учасників, спікерів та партнерів.

Формат конференції FinRetail 2026 змінено.
Формат конференції FinRetail 2026 змінено.
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Рада оборони Києва на початку вересня ухвалила рішення про тимчасову заборону проведення масових заходів через погіршення безпекової ситуації у столиці. Станом на початок жовтня, Київ перебуває під постійними обстрілами. Тож організатори конференції, фінансові портали Мінфін та Finance.ua, вимушено відмовилися від офлайн-формату FinRetail 2026.

Конференція пройде 9 жовтня. Представники банків, фінтеху, МФО та ритейлу об'єднаються, щоб обговорити зміни ринку та взаємодії з покупцем. Детально розглянуть теми оплати та кредитування покупок, поговорять про інструменти для зменшення комісій за прийом платежів, автоматизації B2B-закупівель та залучення ШІ-агентів та піднімуть багато інших важливих питань.

Повна програма FinRetail 2026 доступна за посиланням.

Також до івенту доєднаються представники НБУ. Зокрема, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Васильєва розкаже про Open Banking в Україні та правила для банків, фінтеху та ритейлу.

Серед спікерів також будуть:

  • Ірина Максимюк, Директорка з розвитку продуктів та методологій у 4Service;
  • Ірина Біляєва, керуюча партнерка Juscutum;
  • Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр Бізнес»;
  • Сергій Макаренко, Керівник напрямку торгових рішень ПриватБанку;
  • Гела Слюсарчук, PSP Platon;
  • Олег Спірін, CEO VARUS.UA;
  • Ігор Горін, Керівник зі стратегічного розвитку UPC;
  • Артем Шевченко, СЕО «ЦИТРУС» та інші.

Дізнавайтеся про те, як працюють фінанси всередині покупки та як реагувати на коливання ринку разом із FinRetail 2026.

Зміни — це не лише про труднощі, але й про нові можливості. Онлайн-формат FinRetail дозволить долучитися до івенту учасникам з будь-якого куточка країни у максимально зручний спосіб.

Приєднуйтеся до FinRetail 2026 та до зустрічі вже 9 жовтня!

📍КУПИТИ КВИТКИ

Партнери FinRetail 2026: «Твоя позика», Platon, CreditPlus, Pluscard.

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Джерело: Мінфін
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