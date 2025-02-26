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26 лютого 2025, 18:30

Хакери вкрали $1,4 млрд з Bybit — настав час переходити на Best Wallet

21 лютого 2025 року зловмисники зламали одну з найбільших централізованих бірж Bybit та викрали Ethereum на суму $1,4 млрд. Вони отримали доступ до гаманця майданчика, в якому зберігалися кошти клієнтів, та перевели на сотні різних адрес 400 000 ETH.

Команда платформи не відразу виявила зламування, оскільки зловмисники модифікували програмний код, змінивши інтерфейс. Щоб компенсувати втрати та повернути довіру клієнтів, біржа взяла кредити, отримала фінансову підтримку від інституційних інвесторів та закупила Ethereum на відкритому ринку.

В результаті компанія спромоглася гарантувати клієнтам повне повернення коштів. Однак цей інцидент вкотре підтвердив, що зберігання криптовалюти на централізованих біржах пов'язане з ризиками.

Ті активи, які не інвестовані у моменті, безпечніше зберігати на криптогаманцях. І в останні місяці все більшу частку ринку займає Best Wallet — безпечний мультитул для роботи з криптовалютами без KYC.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО BEST WALLET

Криптогаманець Best Wallet: безпечне зберігання цифрових активів

Злом Bybit продемонстрував, що у 2025 році гостро постає питання надійного зберігання цифрових валют. Інвестори усвідомлюють, що централізовані біржі, навіть найбільші, залишаються вразливими для атак. Для захисту віртуальних активів необхідно використовувати надійні, некастодіальні гаманці, такі як Best Wallet. Цей проект пропонує безпечне та зручне рішення для зберігання, купівлі, продажу та обміну криптовалют без необхідності передавати контроль третім особам.

На відміну від централізованих рішень, Best Wallet повністю некастодіальний, отже, лише користувач контролює свої кошти. Для реєстрації та входу в програму не потрібно вводити seed-фразу, а доступ здійснюється через Web3Auth, що робить процес зручним та безпечним. У майбутньому технологію буде оновлено з переходом на Fireblocks, що забезпечить ще більший рівень захисту активів.

Функції Best Wallet та переваги для користувачів

Важлива перевага екосистеми Best Wallet — вбудована децентралізована біржа (DEX), яка дозволяє знаходити оптимальні курси обміну токенів. Користувач також може проводити мультиланцюгові свопи завдяки підтримці 20 блокчейн-мостів та понад 200 DEX майданчиків.

Також доступна функція купівлі криптовалюти безпосередньо через Best Wallet без необхідності використання сторонніх сервісів. Для цього програма автоматично підбирає найкращого провайдера обміну з мінімальними комісіями. Крім цього, Best Wallet дозволяє швидко обмінювати цифрову валюту на фіат та виводити кошти на банківські рахунки та картки.

Особливу увагу проект приділяє інвесторам, зацікавленим в участі у попередніх продажах. У Best Wallet реалізовано функцію «Upcoming Tokens», за допомогою якої можна купувати монети на ранніх стадіях продажу. На відміну від традиційних способів участі у пресейлах, тут не потрібно підключати сторонні гаманці або використовувати незнайомі сайти, що значно знижує ризики шахрайства. Вся інформація про проект, його дорожню карту, соціальні метрики і терміни передпродажу доступна в одному місці, що спрощує прийняття інвестиційних рішень.

Пресейл $BEST, власного токена гаманця, вже стартував. Зараз він залучив $10,5 млн. Ранні інвестори можуть придбати актив за пільговою вартістю до його публічного розміщення — за $0,0241, але цифра постійно зростає. До того ж власники $BEST отримують різні заохочення: знижені комісії, збільшений відсоток по стейкінгу та право впливати на стратегічні рішення проекту Best Wallet.

Висновок

В епоху, коли централізовані біржі продовжують атакувати, перехід на некастодіальні рішення стає логічним кроком для будь-якого власника криптовалют. Більше того, Best Wallet пропонує трейдерам не лише надійне зберігання коштів, а й розширені інвестиційні можливості.

Джерело: Мінфін
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