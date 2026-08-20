У четвер, 20 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився в покупці та втратив 1 копійку у продажу. Євро додало 18 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.
20 серпня 2026, 10:36
Курс валют 20 серпня: євро різко зросло на готівковому ринку
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Валютний ринок
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,53−44,98 грн. Євро купують за 51,72 грн, а продають за 52,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,87, євро — 51,95−52,25 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 52,22−52,23 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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