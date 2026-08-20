«Дія» запустила бота «Таємний клієнт» для перевірки прийому цифрових документів

Команда «Дії» запустила бота «Дія | Таємний клієнт», за допомогою якого хоче перевірити, як установи та бізнес по всій Україні на практиці приймають цифрові документи з застосунку.

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Як працює бот

Користувачам пропонують повідомляти про випадки, коли в установі відмовляються приймати документ із «Дії» та вимагають його паперову версію. Водночас можна розповісти й про позитивний досвід, коли цифровий документ прийняли без проблем.

Щоб стати «таємним клієнтом», потрібно запустити бота, ознайомитися з інструкцією, відвідати установу, де людина зазвичай отримує послугу офлайн, і запитати, чи можна скористатися цифровими документами з «Дії». Після цього через бота необхідно повідомити, чи прийняли документи та чи виникли якісь проблеми.

Зібрані таким чином випадки команда «Дії» планує використовувати для виявлення проблемних місць і подальшої роботи з установами та бізнесом. Мета — домогтися того, щоб цифрові документи з «Дії» приймали так само, як і паперові.

Бот «Дія | Таємний клієнт» доступний у Telegram.