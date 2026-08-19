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19 серпня 2026, 11:36

Гетманцев назвав програму допомоги на придбання пального абсурдною, а «Нацкешбек» — неефективною

Зимові виплати пенсіонерам у розмірі 1500 грн варто зберегти в бюджеті, тоді як частину інших програм підтримки потрібно переглянути або скасувати. Таку думку висловив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев в інтерв'ю «РБК-Україна», відповідаючи на запитання, чи залишаться в бюджеті зимові програми разових соціальних виплат.

Зимові виплати пенсіонерам у розмірі 1500 грн варто зберегти в бюджеті, тоді як частину інших програм підтримки потрібно переглянути або скасувати.
Данило Гетманцев/фото: rbc.ua

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Нацкешбек та кешбек на пальне

За його словами, програма допомоги на придбання пального є «абсурдною», а «Національний кешбек» — неефективним. Він вважає, що це були помилкові рішення, від яких потрібно відмовитися.

Водночас виплати пенсіонерам по 1500 грн узимку він назвав правильним соціальним кроком.

«Половина українських пенсіонерів отримує кошти, на які вижити неможливо», — зазначив він.

За його оцінкою, бюджетна підтримка має бути більш адресною і спрямованою передусім на людей, які справді не можуть самостійно покрити базові витрати.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15512, який передбачає перенаправлення частини бюджетних коштів на компенсацію підприємцям вартості товарів, знищених або пошкоджених через бойові дії.

Що відомо про програму

«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.

В березні 2026 року Урядухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма була короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працювала вона в межах «Національного кешбеку».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+75
youknow
youknow
19 серпня 2026, 11:43
#
Такий розумний, такий розумний, прокоментував, вимовився…)) то нащо було вводити неефективні програми клоунам? ще з початку було зрозуміло — що ті програми — просто відмивання бюджетних коштів.
+
+43
ololo trololo
ololo trololo
19 серпня 2026, 11:57
#
> що ті програми — просто відмивання бюджетних коштів

Яким чином це відмивання якщо кошти потрапляли мені на рахунок і я міг ними користуватися?
+
+30
youknow
youknow
19 серпня 2026, 13:34
#
Ви не знаєте схем, зацікавленості осіб та закладених на це сум. якщо дуже коротко закладено 100грн з бюджету, гарантовано купили у призначених для цього підприємств на 70грн, кешбек отримали 6грн., 30грн на «освоєння, підготовку та реалізацію» програми
+
0
Smerch747
Smerch747
19 серпня 2026, 21:29
#
Наведу вам приклад. Епідтримку по факту можна було витратити нормально лише на книги. Тобто це пряме фінансування книгарень. В мене з карману забрали податками гроші і дали мені їх назад з можливістью лише купувати у вас книги. Як вам?
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
19 серпня 2026, 11:52
#
От же ж порохобот!
+
+45
ololo trololo
ololo trololo
19 серпня 2026, 11:55
#
> За його оцінкою, бюджетна підтримка має бути більш адресною і спрямованою передусім на людей, які справді не можуть самостійно покрити базові витрати.

Фраза правильна. Але що він зробив для того, аби її реалізувати? Нагадую, що він член монобільшості і голова профільного комітету
+
+45
crowl
crowl
19 серпня 2026, 11:56
#
Дякую 73%
+
+45
Vakasan
Vakasan
19 серпня 2026, 12:18
#
Государство нищих и рабов.
А как же — «мы Европа», «пенсии по 70 евро» ???
+
+45
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 серпня 2026, 12:20
#
«Вода — мокра»

Таку думку висловив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев
+
+45
Oleh Krasnov
Oleh Krasnov
19 серпня 2026, 13:06
#
Руснява консерва, смотрящий за бізнесом Сівковича в Україні, Данііл Гетьманцем, обрушився критикою на діючу владу
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
19 серпня 2026, 14:05
#
Уберите НЛС с топлива и снизте акцизы, не нужен будет никакой кешбек на топливо.
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
20 серпня 2026, 20:42
#
Мразота в пошуках нових гусаків для общипування
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