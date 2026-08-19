Гетманцев назвав програму допомоги на придбання пального абсурдною, а «Нацкешбек» — неефективною

Зимові виплати пенсіонерам у розмірі 1500 грн варто зберегти в бюджеті, тоді як частину інших програм підтримки потрібно переглянути або скасувати. Таку думку висловив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев в інтерв'ю «РБК-Україна», відповідаючи на запитання, чи залишаться в бюджеті зимові програми разових соціальних виплат.

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Нацкешбек та кешбек на пальне

За його словами, програма допомоги на придбання пального є «абсурдною», а «Національний кешбек» — неефективним. Він вважає, що це були помилкові рішення, від яких потрібно відмовитися.

Водночас виплати пенсіонерам по 1500 грн узимку він назвав правильним соціальним кроком.

«Половина українських пенсіонерів отримує кошти, на які вижити неможливо», — зазначив він.

За його оцінкою, бюджетна підтримка має бути більш адресною і спрямованою передусім на людей, які справді не можуть самостійно покрити базові витрати.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15512, який передбачає перенаправлення частини бюджетних коштів на компенсацію підприємцям вартості товарів, знищених або пошкоджених через бойові дії.

Що відомо про програму

«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.

В березні 2026 року Урядухвалив рішення про новий інструмент підтримки громадян — кешбек на пальне. Програма була короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працювала вона в межах «Національного кешбеку».