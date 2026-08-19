У середу, 19 серпня, на готівковому ринку середній курс долара додав 2 копійки в покупці та не змінився у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та втратило 3 копійки у продажу.
19 серпня 2026, 10:37
Валютний ринок 19 серпня: що відбувається з доларом і євро
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,56−45,01 грн. Євро купують за 51,55 грн, а продають за 52,14 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,77−44,88, євро — 51,80−52,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,71−44,74 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,85−51,87 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі