Частка непрацюючих кредитів у банках залишилася на низькому рівні: що впливає на динаміку

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі станом на 1 червня 2026 року становить 12,8%, залишаючись на низькому рівні. З початку поточного року цей показник скоротився ще на 1,1 відсоткового пункту, повідомляє пресслужба Національного банку України.

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У НБУ зазначають, що головними факторами позитивної динаміки у січні — травні 2026 року стали:

Нарощування банками обсягів нових кредитів вищої якості.

Врегулювання непрацюючих боргів.

Кредитні портфелі зростають, токсичні борги — меншають

За перші п'ять місяців року валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 113,9 млрд грн (8,4%) і досяг позначки у 1,474 трлн грн.

Водночас загальний обсяг NPL продемонстрував зворотну тенденцію: він скоротився на 922 млн грн (0,5%) до 188,4 млрд грн.

Позитивні зрушення зафіксовано в усіх сегментах позичальників:

Для бізнесу: частка непрацюючих кредитів знизилася найвідчутніше — на 1,7 в. п., склавши 15,3%.

Для фізичних осіб: показник просів на 0,4 в. п. до 10,4%.

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Ситуація в розрізі груп банків

Тенденція до очищення кредитних портфелів та зменшення частки NPL спостерігається в усіх категоріях фінансових установ:

у державних банках — до 18,4%;

у приватних українських банках — до 8,0%;

у банках з іноземним капіталом — до 5,8%.

Регулятор нагадав, що у грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до п’ятнадцятирічного мінімуму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 травня 2026 року частка непрацюючих кредитів в українському банківському секторі старовила 12,6%.