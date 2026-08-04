ТОП-5 новин за вівторок: пенсійний стаж, ВВП та ціни на пальне

В Україні набули чинності нові правила зарахування пенсійного стажу: що змінилося

З 2 серпня 2026 року в Україні набули чинності зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які захищають працівників від втрати страхового стажу через борги роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відтепер певні періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу навіть у разі несплати внесків роботодавцем. Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Економіка України повернулася до зростання у другому кварталі — Держстат

У другому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись як порівняно з попереднім кварталом, так і відносно аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

АЗС підвищують ціни та впроваджують ліміти на пальне: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

В Україні продовжує дорожчати пальне. Станом на 29 липня середня вартість бензину А-95 становила 80,03 гривень, а дизеля — 89,66 гривень за літр. І ці цінники вже були рекордними: за останні два тижні мережі підвищили прайси на 4−8 гривень за літр, а деякі — і на 16 гривень.

Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

Кіберполіція розробила законопроєкт, який уперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. Документ передбачає різні види покарання — від штрафів до позбавлення волі на строк до шести років.

Скільки насправді коштує земля в Україні та чи багато на ній можна заробити

Офіційна статистика стверджує, що середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становить близько $1 700. Але учасники ринку дедалі частіше говорять, що ці цифри не відображають реальної вартості угод. «Мінфін» проаналізував державну статистику, дані професійних учасників ринку та реальні кейси інвесторів, щоб з'ясувати, скільки насправді коштує земля і який прибуток вона здатна приносити.