ТОП-5 новин за вівторок: пенсійний стаж, ВВП та ціни на пальне

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 серпня 2026, 20:00

ТОП-5 новин за вівторок: пенсійний стаж, ВВП та ціни на пальне

Головне за вівторок, 4 серпня.

Головне за вівторок, 4 серпня.

В Україні набули чинності нові правила зарахування пенсійного стажу: що змінилося

З 2 серпня 2026 року в Україні набули чинності зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які захищають працівників від втрати страхового стажу через борги роботодавців зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відтепер певні періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу навіть у разі несплати внесків роботодавцем. Про це повідомляє Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Економіка України повернулася до зростання у другому кварталі — Держстат

У другому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись як порівняно з попереднім кварталом, так і відносно аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

АЗС підвищують ціни та впроваджують ліміти на пальне: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

В Україні продовжує дорожчати пальне. Станом на 29 липня середня вартість бензину А-95 становила 80,03 гривень, а дизеля — 89,66 гривень за літр. І ці цінники вже були рекордними: за останні два тижні мережі підвищили прайси на 4−8 гривень за літр, а деякі — і на 16 гривень.

Кіберполіція розробила законопроєкт, що запроваджує кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА

Кіберполіція розробила законопроєкт, який уперше запроваджує окрему кримінальну відповідальність для дропів та організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. Документ передбачає різні види покарання — від штрафів до позбавлення волі на строк до шести років.

Скільки насправді коштує земля в Україні та чи багато на ній можна заробити

Офіційна статистика стверджує, що середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становить близько $1 700. Але учасники ринку дедалі частіше говорять, що ці цифри не відображають реальної вартості угод. «Мінфін» проаналізував державну статистику, дані професійних учасників ринку та реальні кейси інвесторів, щоб з'ясувати, скільки насправді коштує земля і який прибуток вона здатна приносити.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GuitarHero и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами