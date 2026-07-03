У Києві та області введені екстрені відключення електроенергії

У п'ятницю, 3 липня, за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.

Також про екстрені відключення повідомляється у мобільному застосунку «Київ Цифровий».

В Укренерго заявили, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки — у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Українцям радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у регіоні.