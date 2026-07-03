У п'ятницю, 3 липня, за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
3 липня 2026, 14:16
У Києві та області введені екстрені відключення електроенергії
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.
Також про екстрені відключення повідомляється у мобільному застосунку «Київ Цифровий».
В Укренерго заявили, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки — у кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії.
Українцям радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у регіоні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 5