17 лютого 2026, 19:34

Уряд вводить нові вимоги до генераторів: обмеження обсягу пального та зміна правил їх розміщення

Через масове використання резервних джерел живлення в Україні оновлюються норми пожежної безпеки для електрогенеруючого обладнання. Бізнес та громадяни повинні будуть дотримуватися чітких лімітів щодо зберігання палива, а також зберігати безпечну дистанцію між працюючими пристроями для уникнення надзвичайних ситуацій.

Через масове використання резервних джерел живлення в Україні оновлено норми пожежної безпеки для електрогенеруючого обладнання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові ліміти для «генераторних парків»

Згідно з новим наказом Міністерства внутрішніх справ № 67, ключові зміни стосуються ситуацій, коли на одній локації поруч працює відразу кілька пристроїв. Відтепер загальна місткість паливних баків або газових балонів у такій групі сумарно не може перевищувати 100 літрів.

Крім того, категорично забороняється об'єднувати в одну групу обладнання, що працює на різних видах пального. Наприклад, бензинові та дизельні генератори не можуть стояти впритул один до одного.

Безпечні відстані та обережна заправка

Дистанція між самими генераторами всередині групи насамперед визначається інструкцією виробника, але в будь-якому разі вона не може бути меншою за 1 метр. Що стосується відстані від такої групи генераторів до сусідніх будівель чи споруд, то вона розраховується сумарно — виходячи із загального обсягу пального у всіх баках цієї групи.

Окреме важливе правило стосується дозаправки: щоб безпечно залити пальне в один пристрій, необхідно обов'язково вимкнути сусідній генератор, який розташований поруч.

Послаблення для мобільних операторів

Для забезпечення безперебійного зв'язку та інтернету під час воєнного стану уряд зробив виняток для окремо розташованих базових станцій. Їм дозволено зберігати резервний запас рідкого пального значно більшого об'єму — до 250 літрів — прямо у приміщеннях споруд зв'язку.

Проте для цього є суворі умови: паливо має знаходитися у спеціальних герметичних металевих ємностях, а саме приміщення обов'язково повинно бути обладнане автономними системами пожежогасіння.

Коли запрацюють нові норми

Нові вимоги набудуть чинності з моменту офіційного опублікування наказу урядом (станом на 17 лютого документ ще не було оприлюднено). Водночас із набранням чинності цим документом автоматично скасовуються старі правила пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення, які діяли з листопада 2012 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
17 лютого 2026, 20:40
#
Очередное верное решение Президента. Если люди сами не могут понять что базовая пожарная безопасность важна, государство должно помочь им. Спасибо Зеленскому за сохраненные жизни, дай Бог каждой стране такого президента.
