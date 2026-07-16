Економіка київського проїзду: чому підвищення тарифів б’є по комунальному транспорту

Після підвищення вартості проїзду у столиці ситуація на транспортному ринку стала парадоксальною. Замість того, щоб сприяти розвитку комунального транспорту, нові тарифи привели до зростання прибутковості приватних перевізників. Як зазначив співзасновник ГО «Пасажири Києва» Олександр Гречко, маршрутки зберігають конкурентну перевагу завдяки ціні, адже вони виявилися дешевшими, ніж комунальний транспорт.

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Перевага маршруток та цінове навантаження на пасажирів

Якщо маршрутка, вартість проїзду в якій становить 25 гривень, приїжджає швидше за муніципальний автобус чи тролейбус, пасажири обирають саме її. Таким чином, замість модернізації комунальних мереж, місто стимулює відтік пасажирів до «сірого» ринку приватних перевезень.

Критичною проблемою залишається відсутність якісних змін у роботі приватних перевізників. Попри регулярне підвищення цін, пасажири досі не бачать базових сервісів: безготівкової оплати та систем GPS-відстеження. Міська влада фактично усунулася від регулювання цього сегмента, дозволяючи хаосу тривати.

Подальше ігнорування системних проблем та відсутність контролю за приватними перевізниками, лише поглиблюватиме кризу. Комунальний транспорт потребує не лише підвищення тарифів для покриття операційних витрат, а й реальної конкуренції. Транспорт повинен працювати за єдиними стандартами міста, а не за законами виживання.

Проте фінансове навантаження на киян стає критичним навіть без урахування якості послуг.

Заробляємо менше, а витрачаємо на проїзд більше

Згідно з актуальними даними, частка вартості місячного проїзного в Києві сягнула 42,28% від мінімальної заробітної плати в Україні. Для порівняння, цей показник у європейських столицях значно нижчий, навіть попри вищу абсолютну вартість квитків. Київ посів 6-те місце за вартістю проїзного квитка — €71 при мінімальній зарплаті €169.

Така диспропорція свідчить про те, що кияни витрачають левову частку свого доходу на пересування містом, не отримуючи відповідного рівня сервісу. За низького рівня доходів населення транспортне навантаження стає одним із найвищих на континенті.