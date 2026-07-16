Економіка київського проїзду: чому підвищення тарифів б’є по комунальному транспорту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2026, 18:30

Економіка київського проїзду: чому підвищення тарифів б’є по комунальному транспорту

Після підвищення вартості проїзду у столиці ситуація на транспортному ринку стала парадоксальною. Замість того, щоб сприяти розвитку комунального транспорту, нові тарифи привели до зростання прибутковості приватних перевізників. Як зазначив співзасновник ГО «Пасажири Києва» Олександр Гречко, маршрутки зберігають конкурентну перевагу завдяки ціні, адже вони виявилися дешевшими, ніж комунальний транспорт.

Після підвищення вартості проїзду у столиці ситуація на транспортному ринку стала парадоксальною.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Перевага маршруток та цінове навантаження на пасажирів

Якщо маршрутка, вартість проїзду в якій становить 25 гривень, приїжджає швидше за муніципальний автобус чи тролейбус, пасажири обирають саме її. Таким чином, замість модернізації комунальних мереж, місто стимулює відтік пасажирів до «сірого» ринку приватних перевезень.

Критичною проблемою залишається відсутність якісних змін у роботі приватних перевізників. Попри регулярне підвищення цін, пасажири досі не бачать базових сервісів: безготівкової оплати та систем GPS-відстеження. Міська влада фактично усунулася від регулювання цього сегмента, дозволяючи хаосу тривати.

Подальше ігнорування системних проблем та відсутність контролю за приватними перевізниками, лише поглиблюватиме кризу. Комунальний транспорт потребує не лише підвищення тарифів для покриття операційних витрат, а й реальної конкуренції. Транспорт повинен працювати за єдиними стандартами міста, а не за законами виживання.

Проте фінансове навантаження на киян стає критичним навіть без урахування якості послуг.

Заробляємо менше, а витрачаємо на проїзд більше

Згідно з актуальними даними, частка вартості місячного проїзного в Києві сягнула 42,28% від мінімальної заробітної плати в Україні. Для порівняння, цей показник у європейських столицях значно нижчий, навіть попри вищу абсолютну вартість квитків. Київ посів 6-те місце за вартістю проїзного квитка — €71 при мінімальній зарплаті €169.

Така диспропорція свідчить про те, що кияни витрачають левову частку свого доходу на пересування містом, не отримуючи відповідного рівня сервісу. За низького рівня доходів населення транспортне навантаження стає одним із найвищих на континенті.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GrugoriyHoland и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами