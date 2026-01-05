Рік, що минув, продемонстрував безпрецедентне зростання фінансової підтримки української оборони через офіційний канал Нацбанку. У 2025 році на спецрахунок надійшло майже 97 млрд грн, що в 6 разів перевищує показник 2024 року (тоді було 16 млрд грн). Про це повідомляє Національний банк України у звіті від 5 січня.
5 січня 2026, 18:37
НБУ зібрав рекордну суму для ЗСУ у 2025 році
Динаміка надходжень свідчить про потужну мобілізацію ресурсів — як внутрішніх, так і зовнішніх.
- Надходження за 2025 рік: ~97 млрд грн.
- Грудень-2025: лише за один останній місяць року надійшло майже 20 млрд грн.
- Загалом з початку вторгнення: 146,8 млрд грн.
- Залишок на 1 січня 2026: 24,7 млрд грн.
Левова частка коштів за весь час війни надійшла з-за кордону — понад 125 млрд грн в еквіваленті. Географія донатів охоплює весь світ: від США та країн ЄС до Австралії та Гонконгу.
Щоб задонатити кошти для ЗСУ через Нацбанк, перейдіть за цим посиланням.
