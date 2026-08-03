Серпень традиційно закриває літній сезон дедлайнами, але цього року зміни ФОП з 1 серпня 2026 виходять далеко за межі звичайного графіка сплати податків. Паралельно з дедлайнами податкова публікує статистику фактичних перевірок, уряд готує наступ на дроблення бізнесу в новій галузі, а НБУ впроваджує нові правила фінмоніторингу. Про ключові дедлайни, ризики перевірок і нові правила фінмоніторингу розповів Богдан Янків, засновник юридичної компанії YANKIV.
Зміни ФОП з 1 серпня 2026 р.: дедлайни, перевірки та нові ознаки фінмону
Податкові дедлайни серпня
ФОП першої та другої групи до 20 серпня сплачують єдиний податок і військовий збір. ФОП третьої групи до 10 серпня подають декларацію за півріччя, а сам єдиний податок і військовий збір за цією декларацією сплачують до 19 серпня. Окремо для фізичних осіб: якщо подавалась майнова декларація, податок на доходи і військовий збір з неї потрібно було сплатити ще до 1 серпня.
Окрема увага — реквізитам для сплати військового збору: з 1 липня вони оновились, і платежі на старі реквізити вже призвели до низки помилок. Кошти на застарілі реквізити зависають як незараховані або повертаються назад на рахунок, а платнику тим часом накопичується борг. Найпростіший спосіб уникнути помилки — брати актуальні реквізити безпосередньо в сервісах на кшталт Вчасно.Звіт, де дані підтягуються автоматично.
Хороша новина для ФОП-роботодавців: з 1 серпня податкова запускає новий об'єднаний квартальний звіт за працівників замість щомісячного. Форма вже доступна в сервісах електронної звітності, тож подавати її можна раз на квартал, а не щомісяця.
Про нову звітність для ФОП писали в статті «Єдина звітність ФОП 2026: квартальна замість щомісячної, терміни, нова форма«!
Фактичні перевірки податкової: 15 тисяч за півроку
Податкова опублікувала статистику, яка показує реальний масштаб контролю. За перше півріччя 2026 року фактичні перевірки податкової статистика фіксує понад 15 тисяч перевірок — орієнтовно 2500 щомісяця по всій країні. До бюджету вже надійшло понад 250 млн грн штрафів за результатами цих перевірок, що в середньому становить майже 17 000 грн штрафу на одну перевірку.
Найчастіші порушення, за якими прилітають штрафи:
- розрахунки без видачі чеку,
- порушення при продажу алкоголю,
- необлікований товар,
- порушення в ресторанному бізнесі.
Окремо під час цих перевірок виявили понад 1600 неоформлених працівників. Тобто чотири зони найвищого ризику залишаються незмінними: каса, алкоголь, облік товарів у ФОП і офіційне оформлення персоналу.
Показово, що податкова наголошує на ефективності доперевірочного аналізу — системи, яка бачить ризик ще до фактичного виходу на перевірку. Нещодавно ДПС навіть презентувала окремий сервіс «податковий чекап» із гаслом про можливість дізнатись про ризики раніше, ніж вони стануть проблемою.
Логічне запитання тут одне: якщо ризик видно заздалегідь, чому платнику не пропонують виправити його добровільно до самої перевірки — адже справжній показник ефективності сервісної податкової мав би вимірюватись не кількістю штрафів, а кількістю запобігнутих порушень.
Дроблення бізнесу: тепер під приціл ресторани
Уряд готує нові обмеження спрощеної системи саме через боротьбу з дробленням бізнесу. Якщо раніше основна увага була прикута до роздрібної торгівлі, то тепер ресторани стають новою галуззю фокусу дроблення бізнесу — під приціл потрапляють ресторатори, які штучно розподіляють один заклад на кілька ФОП.
Прогноз простий: перевірка галузей, ймовірно, відбуватиметься хвилями — кожен квартал чи раз на півроку під приціл потраплятиме нова сфера з історично високим рівнем дроблення. Роздріб уже пройшли, ресторани на черзі зараз, далі будуть інші напрямки. Якщо структура з кількох ФОП тримається виключно на податковій вигоді, а не на реальній економічній логіці, саме час привести цю структуру в порядок заздалегідь.
Легальна робота без ФОП: новий законопроєкт
Паралельно з наступом на дроблення у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15449, який пропонує режим легальної роботи без реєстрації ФОП — так званий режим для домогосподарств.
Суть пропозиції: фізична особа без статусу ФОП і без найманих працівників зможе легально заробляти до 834 мінімальних зарплат на рік (близько 7 млн грн) і платити лише 5% податку на доходи плюс військовий збір. Йдеться про репетиторів, домашню кухню, майстрів, продаж власної продукції — тобто діяльність, яка не вимагає ліцензування.
Важливе застереження: це поки що лише законопроєкт, не прийнятий закон. Подібні ініціативи вже неодноразово подавались у Раду і щоразу застрягали на різних стадіях розгляду. Тому варто сприймати це як напрям державної думки — легалізувати мікропідробітки — а не як норму, за якою вже можна працювати вже сьогодні.
Про основні ставки військового збору писали в статті «Який розмір військового збору? Ставки, платники та розрахунок».
Фінмоніторинг: 16 нових ознак ризику
Національний банк готує нові правила фінмоніторингу з переліком 16 ознак підозрілих операцій, за якими банки зупинятимуть платежі. Документ поки що на стадії проєкту, але після ухвалення банкам нададуть лічені місяці на впровадження — тобто це питання найближчої перспективи.
Із цих 16 ознак найнебезпечніша для ФОП саме одна: систематичні надходження на особисту картку з ознаками підприємницької діяльності — однакові суми, регулярність, характерні ключові слова в призначенні платежу. Проста і надійна порада: приймайте кошти як підприємець виключно на рахунок ФОП, а не на приватну картку.
Детальний розбір усіх 16 ознак фінмоніторингу з практичними прикладами — в окремій статті «Нові ознаки фінмоніторингу ФОП: 16 критеріїв ризику від НБУ у 2026 році».
ФОП у декреті: коли можна не платити ЄСВ
Приємна новина для мам-підприємиць: податкова у свіжих індивідуальних консультаціях липня прямо визнала — ФОП, яка доглядає за дитиною до одного року, звільняється від сплати ЄСВ за себе на весь цей період.
Логіка проста: за період догляду за дитиною до року внесок за ФОП сплачує держава через Пенсійний фонд. Оскільки за підприємця вже сплачується мінімальний внесок, вона підпадає під пільгу і сама ЄСВ не платить — незалежно від того, є дохід від діяльності чи немає. Подавати додаткові документи в податкову для цього не потрібно, хоча варто отримати довідку ОК-5, щоб мати офіційне підтвердження, що ЄСВ за вас фактично сплачує Пенсійний фонд.
Як подати запит на декретні виплати ФОП читайте в інструкції «Як оформити декрет для ФОП«!
Нотифікація косметики перенесена на 2027 рік
Ще одна новина, яка стосується продавців косметичної продукції: нотифікація косметики мала повноцінно запрацювати з 3 серпня 2026 року, але уряд прийняв постанову № 976, якою переніс обов’язкову дату нотифікації на 31 липня 2027 року — фактично відтермінувавши процес ще на рік.
Нагадаємо: ця вимога стосується не лише бʼюті-магазинів, а всіх, хто продає засоби, які наносяться на тіло — креми, шампуні, мило, зубну пасту. Штрафи за відсутність нотифікації сягають до 170 000 грн, тому навіть попри перенесення дедлайну варто заздалегідь підготуватись до нової вимоги.
Зміни ФОП з 1 серпня 2026 — висновок
Зміни ФОП з 1 серпня 2026 року охоплюють одразу кілька напрямків: стандартні податкові дедлайни місяця, зростання масштабу фактичних перевірок з чіткою статистикою штрафів, розширення боротьби з дробленням бізнесу на ресторанну галузь, підготовку нових правил фінмоніторингу з 16 ознаками ризику, приємне уточнення щодо ЄСВ для ФОП у декреті та перенесення нотифікації косметики на рік уперед.
Головний практичний висновок — навіть якщо конкретний дедлайн ще попереду, варто заздалегідь перевірити свою діяльність на відповідність новим вимогам, а не чекати на лист від контролюючого органу.
Якщо хочете перевірити, чи готовий ваш бізнес до посилення контролю з боку податкової та банків — юристи YANKIV проведуть консультацію або комплексний аудит ФОП, який виявить вразливі місця до того, як ними зацікавляться контролюючі органи.
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