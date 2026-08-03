Зміни ФОП з 1 серпня 2026 р.: дедлайни, перевірки та нові ознаки фінмону

Податкові дедлайни серпня

ФОП першої та другої групи до 20 серпня сплачують єдиний податок і військовий збір. ФОП третьої групи до 10 серпня подають декларацію за півріччя, а сам єдиний податок і військовий збір за цією декларацією сплачують до 19 серпня. Окремо для фізичних осіб: якщо подавалась майнова декларація, податок на доходи і військовий збір з неї потрібно було сплатити ще до 1 серпня.

Окрема увага — реквізитам для сплати військового збору: з 1 липня вони оновились, і платежі на старі реквізити вже призвели до низки помилок. Кошти на застарілі реквізити зависають як незараховані або повертаються назад на рахунок, а платнику тим часом накопичується борг. Найпростіший спосіб уникнути помилки — брати актуальні реквізити безпосередньо в сервісах на кшталт Вчасно.Звіт, де дані підтягуються автоматично.

Хороша новина для ФОП-роботодавців: з 1 серпня податкова запускає новий об'єднаний квартальний звіт за працівників замість щомісячного. Форма вже доступна в сервісах електронної звітності, тож подавати її можна раз на квартал, а не щомісяця.

Про нову звітність для ФОП писали в статті «Єдина звітність ФОП 2026: квартальна замість щомісячної, терміни, нова форма«!