Приватні будинки знову в тренді: що відбувається на ринку нерухомості

Попит на купівлю приватних будинків в Україні значно зріс у більшості областей України. Найпомітніший стрибок у 2026 році продемонстрували центральні, південні області та столичний регіон. Про це свідчать дані аналітики маркетплейсу OLX Нерухомість.

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Інтерес до купівлі нерухомості

На Миколаївщині інтерес до купівлі нерухомості на +67% вищий, ніж у січні. На Київщині зафіксували зростання +56%, на Черкащині — +55%, на Одещині — +53%, а на Дніпропетровщині — +50%.

Стабільне піврічне зростання на рівні 35−50% продемонструвала велика група областей по всій країні. Кількість відгуків у червні порівняно з січнем зросла:

Полтавська область, +49%

Житомирська область, +47%

Чернівецька область, +42%

Закарпатська область, +35%

Хмельницька область, +33%

Кіровоградська область, +27%

Помірне зростання попиту (в межах 20−25%) зафіксовано у Волинській (+24%), Рівненській (+24%) та Івано-Франківській (+24%) областях.

Раніше у лютому-березні рекордно зріс попит на приватні будинки після масованих обстрілів інфраструктури взимку 2025−2026 років. Через енергетичний колапс на Київщині орендні ставки подекуди зросли на 20%. Утім, влітку попит зосередився вже не на оренді, а на купівлі будинків.

Що цікавить покупців

Головний фокус покупців зосереджено на готових будинках з газовим або деревним опаленням, щоб протриматись у періоди відключення світла, пояснив експерт з нерухомості Олександр Крикницький.

На Київщині розглядають усі напрямки й усі цінові категорії — як в діапазоні $200 000 — 300 000, так і на бюджет $30 000; переважають розміри до 100 кв. метрів. «Українці купують нерухомість, щоб бути готовими до наступної зими», — наголосив рієлтор.

У зоні 20−30-кілометрової доступності це ціни $150−200, наголошує він. «У межах 50−60 км можна знайти будинок за $50 000−60 000, трапляються об'єкти і за $30 000», — додає Крикницький. Найбільш ходовим товаром на ринку вважаються будинки по $40 000.

Цінова політика

Найвищі ціни на приватні будинки в Україні станом на початок липня 2026 року зафіксовано в Києві. Тут медіанна вартість міського будинку сягнула $220 000 з річним приростом у 10%, йдеться в щоквартальному звіті від ЛУН.

На заході країни головними ціновими центрами залишаються Львів із медіанною вартістю будинку $200 000 (+3% за рік) та Ужгород, де будинок коштує $173 000 (+8%).

Водночас найбільші темпи подорожчання серед західних обласних центрів показали Тернопіль, де ціни зросли на 33% рік до року — до $120 000, та Луцьк, де приріст становив 30% за медіани $108 000.

На півдні лідирує Одеса — медіанна ціна будинку тут досягла $160 000 (+7% за рік). У східних регіонах динаміка неоднорідна: у Харкові вартість міських будинків зросла на 22%, сформувавши медіану на рівні $85 500. У Дніпрі ціни в цьому сегменті навпаки, знизилися на 5% — до $52400.