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29 липня 2026, 13:12

Що таке Elevator Pitch та чи реально за 60 секунд зацікавити роботодавця? Пояснює експертка

На етапі пошуку роботи важливо вміти ефективно представити себе потенційному роботодавцеві, щоб отримати бажану посаду. Водночас у сучасних реаліях людям все складніше фокусувати свою увагу і кандидат має досить стислі терміни, щоб представити себе. Допомогти в цьому може техніка Elevator Pitch, про яку детально розказала директорка та співвласниця Global HR Solutions Анастасія Шевченко на конференції VLASNA.

На етапі пошуку роботи важливо вміти ефективно представити себе потенційному роботодавцеві, щоб отримати бажану посаду.

Elevator Pitch — це презентація в дуже швидкому та ефективному форматі. Так швидко, як якщо б ви опинилися в ліфті з потенційним роботодавцем чи партнером. Тобто у вас дуже мало часу і ви маєте один шанс стисло, якісно і ефективно себе представити.

Експертка зауважила, що іноземці дуже добре володіють цією технікою. Однак в українських реаліях все не так. Цьому не вчать в школах чи університетах (хіба що в спеціалізованих бізнес-школах). І тому українці доволі слабко вміють себе представляти, говорити про свої найсильніші сторони і про свою цінність.

«Отже, з чого складається ваша історія? Тому що сьогодні світ сприймає все через історії. Коли ви дивитеся соцмережі, ви дивитеся історію. Тому дуже важливо навчитися формулювати ці історії про себе. Якщо ви просто навчитесь хоча би цьому, це вже буде півсправи на все життя. Дуже важливої для вас», — наголосила Анастасія Шевченко.

Ваш професійний бренд і ваша історія — це відповіді на п'ять ключових запитань, які ви маєте дати за 60 секунд. Треба, щоб ви вміли дуже чітко сказати на співбесіді:

  • Чому ви опинилися на співбесіді і шукаєте роботу?
  • Що саме ви шукаєте і що хочете отримати?
  • Чому ви тут і чому саме ви, тобто яку унікальну цінність ви собі несете?
  • Які результати можуть захистити вашу позицію?
  • Де можна переконатися і побачити те, про що ви говорите?

Водночас експертка зауважила, що «правило 60 секунд» сьогодні адаптоване до сучасних реалій і фактично не діє. Все через те, що люди зосереджені на екранах своїх смартфонів і їх дуже складно відірвати від гаджетів.

«Якщо дуже чесно, у вас немає часу піднятися в ліфті. Якщо дуже чесно, то це не 60 секунд для того, щоби себе запітчити. Це не 30 секунд. І це навіть іноді не 15 секунд. Якщо дуже чесно, то час, який може присвятити вам людина, фактично дорівнює одному свайпу на телефоні. Я б оцінила це десь в 2,5 секунди», — зазначила Анастасія Шевченко.

Вона пояснила, що за цей час ви маєте дуже чітко сказати, хто ви є, яку цінність несете. Чому саме ви тут, і чого ви хочете від людини, з якою розмовляєте.

Дізнатися більше та переглянути повний виступ експертки на конференції VLASNA ви можете за посиланням.

Партнерами конференції виступили Благодійний фонд «Твоя опора», навчальний центр «Біржовий університет», сервіс для прийому оплат Portmone, освітня платформа Академії Мінфін, навчальна програма Pro Invest.

Джерело: Мінфін
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