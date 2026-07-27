У понеділок, 27 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
27 липня 2026, 10:49
Курс валют 27 липня: скільки коштують долар і євро
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 14 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро додало 3 копійки у покупці та 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,54−45,04 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,41 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,76−44,87, євро — 51,20−51,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,77−44,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,97−50,99 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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