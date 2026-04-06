6 квітня 2026, 16:51

Україна стала світовим антилідером за втратою населення

Глобальні демографічні тенденції за останні двадцять п'ять років розділили світ на два табори. У той час як окремі держави, користуючись міграцією та високою народжуваністю, примножують людський капітал у кілька разів, майже кожна сьома країна на планеті фіксує спад. Абсолютним аутсайдером у цьому процесі стала Україна, яка посіла останнє місце у світі за темпами скорочення населення. Про це повідомляє Visual Capitalist 6 квітня.

Аномальний приріст

Згідно з даними Міжнародного валютного фонду (МВФ) за період з 2000 до 2025 року, населення планети загалом зросло в середньому на 46,6%. Проте цей приріст забезпечується вкрай нерівномірно. Основний демографічний бум генерують не найбільші світові економіки, а вузька група країн Перської затоки та Африки на південь від Сахари.

Беззаперечну першість утримує Катар (1-ше місце), чиє населення збільшилося на безпрецедентні 423,4%. Цей стрибок є виключно наслідком масового залучення іноземних робітників для обслуговування енергетичного сектору та розбудови інфраструктури. Сусідні нафтові монархії демонструють схожу агресивну динаміку приросту:

  • Об'єднані Арабські Емірати: +249,7% (2-ге місце)
  • Бахрейн: +153,9% (5-те місце)
  • Кувейт: +139,1% (8-ме місце)
  • Оман: +129,1% (9-те місце)
  • Саудівська Аравія: +98,5%

Окрім Близького Сходу, у десятці лідерів домінують африканські держави з історично молодим населенням: Екваторіальна Гвінея (+166,6%, 3-тє місце), Нігер (+157,0%, 4-те місце), Ангола (+139,7%, 7-ме місце) та Чад (+126,9%, 10-те місце). Також до топу потрапила Папуа-Нова Гвінея з приростом у 149,6% (6-те місце).

Східна Європа та Україна в епіцентрі депопуляції

На протилежному полюсі перебувають держави, з яких населення масово виїжджає або де стрімко знижується народжуваність. Найглибше падіння серед 183 проаналізованих країн зафіксовано в Україні — втрата склала 32,5% (останнє, 183-тє місце рейтингу). Трохи вище розташувалися Маршаллові Острови зі спадом на 29,4% (182-ге місце).

Загалом Східна Європа та країни Балтії стали глобальним епіцентром депопуляції. Інтеграція регіону до Європейського Союзу свого часу відкрила кордони для легальної західної міграції, що лише прискорило вимивання кадрового потенціалу з держав, які й без того страждали від старіння нації. Статистика країн-сусідів виглядає відповідним чином:

  • Болгарія: -23,2% (181-ше місце)
  • Латвія: -21,6%
  • Молдова: -18,8%
  • Литва: -17,5%
  • Румунія: -16,1%

Стримана динаміка світових гегемонів

Розвинені економічні гіганти розвиваються в межах набагато скромніших показників. Найкращий результат серед великих країн показала Індія, населення якої збільшилося на 38,4%. Сполучені Штати Америки наростили 21,0%, Бразилія — 22,1%, а Китай обмежився приростом лише у 10,9%.

Країни із системною та привабливою імміграційною політикою забезпечили собі стабільний розвиток: населення Канади збільшилося на 35,6%, Австралії — на 44,9%. А от в Азії ситуація більш песимістична: Південна Корея ледве змогла показати плюс на 9,9% (значно нижче середньосвітового показника), тоді як Японія вже перебуває у стійкому мінусі, втративши 2,8% своїх громадян.

Катастрофічні наслідки війни для демографії

Офіційні дані міжнародних інституцій підтверджують масштаб трагедії, що вивела Україну на останнє місце глобального рейтингу. За поточними оцінками МВФ, чисельність населення країни до 2026 року обвалилася приблизно до 33,3 мільйона осіб (порівняно з понад 41 мільйоном у 2021 році). Демографічний колапс, що накопичувався десятиліттями через структурні економічні проблеми, набув руйнівних форм через повномасштабну війну. Станом на 2025−2026 роки смертність в Україні майже втричі перевищує народжуваність. Втрата територій, бойові втрати та відтік понад 6 мільйонів біженців (переважна більшість яких — це працездатна молодь та жінки з дітьми) призвели до критичного дисбалансу, де співвідношення працюючих платників податків до пенсіонерів уже наближається до позначки один до одного.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Папа Римський Цукєрман
6 квітня 2026, 16:54
Хуже нє будєт!
хоть паржом!
Coreinside
6 квітня 2026, 17:16
Зате ВВП стабільно росте…
Андрій М*дак
6 квітня 2026, 17:31
КАКАЯ разніца… і це знову «намальована» статистика. В реаліях все набагато гірше. Спочатку розвал совка -виїзд юнітів за кордон, знищення фермерського фонду, деіндустріалізація — відтік населення, початок війни знову відтік, з 22 року взагалі хуже нє будєт наступило. +додалась ЗЕ!утилізація. Якщо в Одесі, Харкові і Дніпрі викрадають і забивають до напівсмерті, то можна уявити скільки людей тут лишилось.
Exba
6 квітня 2026, 17:37
Это жизнь. Кто-то рождается, кто-то умирает. Главное ведь не размер популяции, а качество жизни, насколько люди счастливы, насколько плодотворно может проявляться их творческое начало, чтобы каждый смотря в зеркало с гордостью мог сказать — это Человек!
