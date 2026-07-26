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26 липня 2026, 17:00

Біткоїн-біржа BitMart оголосила про поетапне закриття

Централізована криптобіржа BitMart запустила процедуру закриття після дев'яти років роботи. Платформа остаточно припинить усі операції 31 січня 2027 року. Про це пише Forklog.

Централізована криптобіржа BitMart запустила процедуру закриття після дев'яти років роботи.

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Що відомо

26 липня з 01:30 UTC біржа припинила приймати нові реєстрації, депозити та відкривати торгові ордери.

Конкретної причини закриття компанія назвала. У повідомленні BitMart послалася на «операційні умови, ринкове середовище та майбутній стратегічний напрямок».

Користувачам рекомендували пройти перевірку особи, закрити позиції та подати заявки на виведення коштів до 26 серпня — дати зупинки спотових та деривативних торгів.

Читайте також: Одна із найстаріших криптобірж закривається: що потрібно знати клієнтам BitMEX

На тлі новини токен BMX просів приблизно на 56% за добу та торгується близько $0,08. Ринкова капіталізація активу скоротилася до $27,4 млн. За останній рік BMX втратив близько 74% від вартості.

Добовий обсяг торгів на BitMart підскочив одразу на 54% і перевищив $1,6 млрд. Майже половина показника припала на пару BTC/USDT.

Виведення коштів буде доступне до 31 січня 2027 року.

Нагадаємо

У грудні 2021 року BitMart втратила близько $196 млн через злам гарячих гаманців. Тоді біржа заявила про покриття втрат клієнтів.

Нагадаємо, у липні про припинення роботи з 23 вересня оголосила криптобіржа BitMEX.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Евгений Петров
Евгений Петров
26 липня 2026, 21:21
#
Хахахахахахахахахахахаха
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