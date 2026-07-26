Біткоїн-біржа BitMart оголосила про поетапне закриття

Централізована криптобіржа BitMart запустила процедуру закриття після дев'яти років роботи. Платформа остаточно припинить усі операції 31 січня 2027 року. Про це пише Forklog.

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Що відомо

26 липня з 01:30 UTC біржа припинила приймати нові реєстрації, депозити та відкривати торгові ордери.

Конкретної причини закриття компанія назвала. У повідомленні BitMart послалася на «операційні умови, ринкове середовище та майбутній стратегічний напрямок».

Користувачам рекомендували пройти перевірку особи, закрити позиції та подати заявки на виведення коштів до 26 серпня — дати зупинки спотових та деривативних торгів.

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На тлі новини токен BMX просів приблизно на 56% за добу та торгується близько $0,08. Ринкова капіталізація активу скоротилася до $27,4 млн. За останній рік BMX втратив близько 74% від вартості.

Добовий обсяг торгів на BitMart підскочив одразу на 54% і перевищив $1,6 млрд. Майже половина показника припала на пару BTC/USDT.

Виведення коштів буде доступне до 31 січня 2027 року.

Нагадаємо

У грудні 2021 року BitMart втратила близько $196 млн через злам гарячих гаманців. Тоді біржа заявила про покриття втрат клієнтів.

Нагадаємо, у липні про припинення роботи з 23 вересня оголосила криптобіржа BitMEX.