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24 липня 2026, 13:51

Ford відкликає понад 950 тисяч автомобілів через ризик пожежі та дефекти сидінь

Компанія Ford оголосила про проведення масштабної сервісної кампанії у США, яка зачіпає понад 953 000 автомобілів. Причиною стали два серйозні дефекти, здатні як спровокувати пожежу, так і поставити під загрозу безпеку пасажирів під час руху.

Компанія Ford оголосила про проведення масштабної сервісної кампанії у США, яка зачіпає понад 953 000 автомобілів.

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Пожежна небезпека у моделях Bronco

Найбільша частина відкликання стосується позашляховиків Ford Bronco та Bronco Raptor, випущених у період з 2021 по 2026 рік. Загалом під сервіс потрапляє 565 691 автомобіль. Про це повідомляє агенція Reuters.

Технічні спеціалісти Ford виявили вразливе місце в проводці моторного відсіку: джгут проводів схильний до пошкоджень, що з часом може призвести до короткого замикання.

В окремих випадках це провокує перегрів або іскріння, що створює безпосередній ризик загоряння під капотом. У межах сервісного обслуговування офіційні дилери безкоштовно встановлять захисну обшивку, яка ізолює проводку та усуне проблему.

Небезпечні сидіння: ризик для пасажирів Explorer та Aviator

Друга хвиля відкликання охоплює 387 868 автомобілів, зокрема моделі Ford Explorer та Ford Aviator (2020−2026 років виробництва). Проблема криється у механізмі фіксації сидінь другого ряду, який виявився ненадійним. Про це повідомив сайт FOX40

Як свідчать звіти виробника, сидіння можуть несподівано розблокуватися, перекинутися або різко зміститися під час руху. Така поведінка конструкції є критичною, адже в разі аварії пасажир, що сидить позаду, не буде належним чином захищений ременями безпеки.

Станом на 16 червня Ford вже офіційно підтвердив 14 випадків подібної несправності.

Для усунення дефекту дилерські центри проведуть діагностику та за потреби замінять рамку навколо перемикача сидіння.

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Що робити власникам?

Процес розсилки офіційних сповіщень власникам авто розпочнеться 27 липня. Проте, зважаючи на те, що повне усунення дефекту з постачанням необхідних деталей очікується лише у січні 2027 року (номер відкликання — 26S52), водіям радять не чекати листа, а діяти на випередження:

  1. Перевірте свій VIN-номер на офіційному сайті Національного управління безпеки дорожнього руху США — www.nhtsa.gov
  2. Зв’яжіться з дилерським центром або зателефонуйте до служби підтримки клієнтів Ford у вашому регіоні.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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