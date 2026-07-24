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24 липня 2026, 10:01

Виторг мережі «Аврора» зріс на 30% і перевищив 33,6 млрд грн за пів року

Мережа мультимаркетів «Аврора» за підсумками першого півріччя 2026 року збільшила виторг на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг продажів сягнув 33,6 млрд грн з урахуванням ПДВ. Про це повідомив генеральний директор компанії Тарас Панасенко.

Мережа мультимаркетів «Аврора» за підсумками першого півріччя 2026 року збільшила виторг на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Протягом перших шести місяців року ритейлер інвестував у розвиток бізнесу 1,84 млрд грн та відкрив 133 нові магазини. Після цього загальна кількість торгових точок мережі перевищила 1 900.

За словами компанії, за цей період до бюджетів усіх рівнів було сплачено майже 5 млрд грн податків і зборів, що відповідає 17,5% чистого виторгу.

Розвиток за межами України та підтримка ветеранів

Одним із напрямів розвитку компанії залишається міжнародна експансія. «Аврора» продовжує вихід на ринок Румунії та залучає до цього українських виробників, допомагаючи своїм постачальникам продавати продукцію за кордоном.

Паралельно мережа розширює програму працевлаштування ветеранів. Наразі в компанії працюють понад 150 ветеранів, а окремий напрям займається їхнім залученням, адаптацією та підтримкою.

Також у першому півріччі 2026 року компанія спрямувала 165 млн грн на благодійні та соціальні проєкти. Від початку повномасштабної війни загальний обсяг допомоги від мережі вже досяг 929 млн грн.

Подальше масштабування

Як раніше писав «Мінфін», у 2024 році «Аврора» придбала у Dragon Capital логістичний комплекс під Києвом. Угода стала одним із найбільших інвестиційних проєктів українського ритейлу за час повномасштабної війни та створила основу для подальшого розширення мережі.

Попри складну економічну ситуацію, сегмент магазинів повсякденних товарів залишається одним із найстійкіших в українській роздрібній торгівлі. Компанії продовжують інвестувати у нові магазини, логістику та цифрові рішення, розраховуючи на збереження високого споживчого попиту.

Нагадаємо, що «Аврору» було засновано 2011 року Львом Жиденко, Тарасом Панасенко і Лесею Клименко. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

Читайте також: Varus купує мережу «Коло»: АМКУ дав дозвіл на одну з найбільших угод в українському рітейлі

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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