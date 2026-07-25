Які авто дарують українці у 2026 році. Найпопулярніші марки

У другому кварталі 2026 року в Україні за договорами дарування перереєстрували 10 598 транспортних засобів усіх типів. Обсяг подарованих авто виявився більшим на 42,0% (на 3 137 машин), ніж у першому кварталі 2026 року (7 461 авто). Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.