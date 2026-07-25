У другому кварталі 2026 року в Україні за договорами дарування перереєстрували 10 598 транспортних засобів усіх типів. Обсяг подарованих авто виявився більшим на 42,0% (на 3 137 машин), ніж у першому кварталі 2026 року (7 461 авто). Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Які авто дарують українці у 2026 році. Найпопулярніші марки
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Порівняно з аналогічним періодом минулого року (9 741 авто), показник зростав на 8,8% (на 857 одиниць).Загалом щомісяця в країні дарують близько 3 300 машин.
Які авто дарують
Середній вік подарованих автомобілів у другому кварталі склав 13 років. Рейтинг моделей повністю відтворює структуру вторинного авторинку України.
Найчастіше українцям дарували такі автомобілі: Volkswagen Passat (238 одиниць), Skoda Octavia (212), Volkswagen Golf (170), Mercedes-Benz Sprinter (168), BMW X5 (160).
Поряд із масовими моделями у реєстраційних базах зафіксовано поодинокі екземпляри преміального сегмента: Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster та Smart3.
Частка бензинових і дизельних авто становить понад 72%, а сумарна частка електромобілів та гібридів досягла 14%. У структурі силових установок переважають класичні типи пального:
- бензин — 40,3%;
- дизельне пальне — 32,1%;
- газобалонне обладнання (ГБО) — 13,6%;
- електромобілі — 9,3%; гібриди — 4,7%.
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