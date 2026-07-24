Долар у банках подорожчав на 25 копійок

У п'ятницю, 24 липня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 23 копійки у купівлі та на 25 копійок у продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у покупці та подорожчало на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,52−45,03 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,39 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,88−44,89, євро — 51,20−51,37 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,77−44,80 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,97−50,99 грн/євро.

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