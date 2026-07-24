Національний банк України встановив на 27 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,80 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
24 липня 2026, 15:44
Євро подешевшало на 9 копійок: НБУ встановив курси валют на 27 липня
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Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 44,80 грн, що на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (44,81 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,96 грн, що на 9 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,05 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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